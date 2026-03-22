Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει επαρκείς πόρους για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, χωρίς να χρειαστεί να αυξήσει τη φορολογία. Οι δηλώσεις του έγιναν στην εκπομπή “Meet the Press” του NBC News, όπου τόνισε ότι «έχουμε άφθονα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε αυτόν τον πόλεμο».

Ο Μπέσεντ εξήγησε πως το Πεντάγωνο έχει ζητήσει ένα συμπληρωματικό αίτημα προϋπολογισμού, το οποίο, σύμφωνα με αναφορές, ανέρχεται σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως είπε, το ποσό αυτό θα αφορά τις μελλοντικές στρατιωτικές δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναφερόμενος στον Πρόεδρο Τραμπ, ο Μπέσεντ υπογράμμισε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ενισχύσει τον στρατό, όπως έκανε στην πρώτη του θητεία, όπως κάνει τώρα στη δεύτερη θητεία του, και θέλει να βεβαιωθεί ότι ο στρατός είναι καλά εφοδιασμένος στο μέλλον». Δεν επιβεβαίωσε ωστόσο το ακριβές ύψος του ποσού των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το αίτημα για συμπληρωματική χρηματοδότηση προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, όπου τόσο Δημοκρατικοί όσο και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς την αναγκαιότητά του. Οι αντιρρήσεις αυτές έρχονται μετά τις ήδη αυξημένες αμυντικές δαπάνες που εγκρίθηκαν την προηγούμενη