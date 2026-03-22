Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων που προκαλούνται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση προβλέπει σχεδόν υποδιπλασιασμό του φόρου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην αντλία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)στα καύσιμα και στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) μειώνεται από 18% σε 10%. Η ανακοίνωση έγινε έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης αφιερωμένη αποκλειστικά στο ζήτημα της ενεργειακής επιβάρυνσης των πολιτών.

Το νέο μέτρο θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, και θα διαρκέσει για δύο εβδομάδες. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η ρύθμιση αναμένεται να διατηρήσει «την τιμή της βενζίνης ως έχει», ενώ η τιμή του ντίζελ θα αυξηθεί κατά περίπου τρία με τρεισήμισι δηνάρια (0,04 έως 0,05 ευρώ) το λίτρο.

Επίδραση στις τιμές και στις αγορές

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, στη Βόρεια Μακεδονία οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ ανήλθαν σήμερα σε περίπου 1,40 και 1,49 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις διεθνείς πιέσεις των αγορών ενέργειας και στη γεωπολιτική αστάθεια.

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου έκλεισαν την Παρασκευή με άνοδο, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το όριο των 120 δολαρίων το βαρέλι, γεγονός που συνεχίζει να επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων στην περιοχή.