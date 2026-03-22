Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα κλείσει πλήρως το στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην υλοποίηση των απειλών του για στοχοθέτηση ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Η ανακοίνωση αυτή προήλθε σήμερα από τους Φρουρούς της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει το Σάββατο ότι θα «εξολοθρεύσει» τις μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες. Η δήλωσή του αυτή ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη κλιμάκωσης, λιγότερο από μία ημέρα μετά τα λεγόμενά του περί «σταδιακού περιορισμού» του πολέμου που βρίσκεται ήδη στην τέταρτη εβδομάδα του.

Στην επίσημη ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υπογράμμισαν ότι εταιρείες με μετοχές αμερικανικών συμφερόντων θα «καταστραφούν ολοσχερώς» αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι ενεργειακές υποδομές σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα θεωρηθούν «θεμιτοί» στόχοι.