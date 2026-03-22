Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε σε πολλούς η αδυναμία αναχαίτισης δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων το βράδυ του Σαββάτου, οι οποίοι έπληξαν απευθείας τις πόλεις Ντιμόνα και Αραντ, προκαλώντας πολλούς τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές.

Επρόκειτο για πλήγματα υψηλής ισχύος σε αστικές περιοχές κοντά σε κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Πολλαπλές προσπάθειες

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές προσπάθειες αναχαίτισης σε διαφορετικά στάδια της τροχιάς των πυραύλων, χωρίς όμως επιτυχία, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή αστοχία σε περισσότερα από ένα επίπεδα της αμυντικής αλυσίδας.

Οι πύραυλοι εκτιμήθηκε ότι κινούνταν με υπερηχητικές ταχύτητες, περιορίζοντας δραστικά τον διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο οι αρχικές αναχαιτίσεις να επιχειρήθηκαν σε μεγάλο ύψος και εκτός του κύριου εναέριου χώρου, χωρίς να επιτευχθεί καταστροφή των στόχων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα – κατά ορισμένους αναλυτές – η ευθύνη να μεταφερθεί σε κατώτερα επίπεδα άμυνας, όπου το χρονικό περιθώριο ήταν πλέον εξαιρετικά περιορισμένο.

Οι Israel Defense Forces έχουν επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι κανένα σύστημα αεράμυνας δεν είναι 100% αποτελεσματικό.

Στις πρώτες τοποθετήσεις τους, αξιωματούχοι των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνουν ότι τα συνολικά ποσοστά επιτυχίας των αναχαιτίσεων παραμένουν υψηλά, πάνω από 90%, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι το συγκεκριμένο συμβάν αποτελεί μεμονωμένη επιχειρησιακή αποτυχία και όχι ένδειξη δομικής αδυναμίας.

«Αλυσίδα δυσλειτουργιών»

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες έρευνες των IDF, η αποτυχία αναχαίτισης το βράδυ του Σαββάτου, δεν αποδίδεται σε μία μόνο αιτία, αλλά σε μια μοιραία «αλυσίδα δυσλειτουργιών».

Στην περίπτωση της Ντιμόνα, αναφέρεται ότι ενώ τα ραντάρ εντόπισαν τον στόχο και εκτοξεύθηκε πύραυλος αναχαίτισης, αυτός παρουσίασε τεχνική αστοχία κατά την πτήση, χάνοντας την επαφή με τον εχθρικό πύραυλο.

Στην Αράντ, τα αίτια φαίνεται να είναι διαφορετικά, υποδηλώνοντας ότι το πρόβλημα δεν ήταν ένα μεμονωμένο κατασκευαστικό ελάττωμα, αλλά μια σειρά από ατυχείς τεχνικούς παράγοντες που συνέπεσαν.

Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, ορισμένες αναφορές – που ελέγχονται – λένε ότι το Ιράν χρησιμοποίησε κεφαλές MIRV (Multiple Independently targetable Reentry Vehicles).

Κατά ένα σενάριο που υποστηρίζουν αναλυτές, μόλις ο πύραυλος πλησιάσει στον στόχο, η κύρια κεφαλή απελευθερώνει δέκα ή περισσότερα μικρότερα βλήματα μαζί με «δόλωμα»

Τα ραντάρ των συστημάτων αεράμυνας κατακλύζονται ξαφνικά από δεκάδες στίγματα στην οθόνη.

Ο αλγόριθμος πρέπει να αποφασίσει ακαριαία ποια είναι η πραγματική απειλή και ποιο το δόλωμα.

Στη χθεσινή επίθεση, κατά το ίδιο σενάριο, φαίνεται ότι οι πύραυλοι αναχαίτισης «κυνήγησαν» τα δολώματα, επιτρέποντας στις πραγματικές κεφαλές να περάσουν.