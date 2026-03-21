Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Ντιμόνα, στο νότιο Ισραήλ, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκαλώντας τραυματισμούς σε αρκετά άτομα. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες σε διάφορα σημεία της πόλης μετά το πλήγμα. Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι ο πύραυλος κατέστρεψε μονοώροφο κτίριο στη Ντιμόνα.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κοινοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία δείχνει τον πύραυλο να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα από τον ουρανό προς το κέντρο της πόλης, πριν ακουστεί μια ισχυρή έκρηξη.

Η πόλη Ντιμόνα αποτελεί έδρα του πυρηνικού προγράμματος του Ισραήλ. Το βράδυ του Σαββάτου ήχησαν επανειλημμένα σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενους πυραύλους στην περιοχή.

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, IRIB TV, υποστήριξε ότι η επίθεση στη Ντιμόνα είχε ως στόχο πυρηνικές εγκαταστάσεις και πραγματοποιήθηκε σε απάντηση στην προηγούμενη ισραηλινή επίθεση στο Νατάνζ, όπου βρίσκεται ιρανική πυρηνική εγκατάσταση.

Η υπηρεσία επείγουσας ανταπόκρισης United Hatzalah ανακοίνωσε ότι περιέθαλψε «αρκετούς τραυματίες σε πολλαπλά σημεία» της περιοχής, οι περισσότεροι εκ των οποίων σε ελαφρά κατάσταση. Η Magen David Adom (MDA) ανέφερε πως παρείχε φροντίδα σε περίπου 20 άτομα, ανάμεσά τους και ένα αγόρι 10 ετών που τραυματίστηκε μέτρια από θραύσματα.

Δείτε βίντεο: