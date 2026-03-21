Μια νέα φωτογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως στα social media απεικονίζει θραύσμα ενός ιρανικού πυραύλου τη στιγμή λίγο πριν πλήξει την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ την Παρασκευή (20.03.2026).

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ο βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν αναχαιτίστηκε επιτυχώς. Ωστόσο, τα θραύσματά του κατέπεσαν στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, προκαλώντας ζημιές σε χώρο στάθμευσης στην Εβραϊκή Συνοικία, κοντά στο Δυτικό Τείχος και στο τέμενος Αλ-Άκσα στο Όρος του Ναού.

Σύμφωνα με τη φωτογραφία, η κεφαλή του πυραύλου φαίνεται να έχει παραμείνει άθικτη μετά την αναχαίτιση, γεγονός που προκάλεσε εντύπωση και ευρεία συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα.