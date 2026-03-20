Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε το βράδυ στην Ιερουσαλήμ, αφού λίγο νωρίτερα είχαν ηχήσει οι σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Πριν από λίγο ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ. Τα συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν αυτήν την απειλή» ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), ισραηλινή υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε ότι προσώρας δεν έχουν αναφερθεί θύματα.