Ο απολογισμός των τραυματιών από το πλήγμα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στην πόλη Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, ανέρχεται πλέον σε 64 άτομα, σύμφωνα με τον οργανισμό Magen David Adom (MDA).

Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται επτά άνθρωποι σε σοβαρή κατάσταση, 15 με μέτρια τραύματα και 42 που φέρουν ελαφρύτερα. Τα στοιχεία προέρχονται από την υπηρεσία ασθενοφόρων του MDA.

Η Magen David Adom ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις έρευνες στο σημείο για τυχόν επιπλέον θύματα, ενώ επί τόπου επιχειρούν σωστικά συνεργεία.

Οι 64 τραυματίες μεταφέρονται σε νοσοκομεία με δεκάδες ασθενοφόρα της MDA, καθώς και με ελικόπτερα της υπηρεσίας και της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ερευνά την αποτυχία αναχαίτισης πυραύλου στην Αράντ

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία διεξάγει έρευνα για την αποτυχία αναχαίτισης του βαλλιστικού πυραύλου που έπληξε πριν από λίγο την πόλη Αράντ, στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο πύραυλος έφερε συμβατική κεφαλή με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, προκαλώντας τραυματισμούς σε δεκάδες άτομα και εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή.

Παράλληλα, η Διοίκηση Οπισθοφυλακής πραγματοποιεί δική της έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιχειρησιακές αστοχίες.

Οι δύο υπηρεσίες, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και η Διοίκηση Οπισθοφυλακής, εξετάζουν επίσης το προηγούμενο πλήγμα στην κοντινή πόλη Ντιμόνα, όπου τραυματίστηκαν ακόμη δεκάδες άνθρωποι.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα