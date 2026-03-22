Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, οι οποίες είχαν ως στόχο γέφυρες και άλλες κρίσιμες υποδομές, χαρακτηρίζοντάς τες «προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανικής προεδρίας, ο πρόεδρος Αούν καταδίκασε «την στοχοποίηση και την καταστροφή από το Ισραήλ υποδομών και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων στον νότιο Λίβανο, κυρίως της γέφυρας Κασμίγε επάνω από τον ποταμό Λιτάνι και άλλων γεφυρών».

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι «οι επιθέσεις αυτές συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και θεωρούνται προοίμιο χερσαίας εισβολής».

Οι δηλώσεις του Ζοζέφ Αούν έγιναν έπειτα από την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ο λιβανικός στρατός, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει χερσαίες επιχειρήσεις διείσδυσης στον νότιο Λίβανο, έλαβε εντολή να καταστρέψει όλες τις γέφυρες, με το επιχείρημα πως χρησιμοποιούνται από την οργάνωση Χεζμπολάχ.