Οι γυναίκες αγρότισσες βρίσκονται στο προσκήνιο της διεθνούς συζήτησης, καθώς το 2026 έχει ανακηρυχθεί Διεθνές Έτος της Γυναίκας Αγρότισσας. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον καθοριστικό τους ρόλο στην επισιτιστική ασφάλεια και την ανάγκη για πολιτικές που θα μειώσουν το έμφυλο χάσμα στον πρωτογενή τομέα.

Σε μια εποχή που η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια δοκιμάζεται από την κλιματική κρίση, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις οικονομικές ανισότητες, οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα αποτελούν βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας και ανάπτυξης. Η ανακήρυξη του 2026 ως Διεθνούς Έτους της Γυναίκας Αγρότισσας στοχεύει στην αναγνώριση της συμβολής τους και στην προώθηση πολιτικών που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στην αγροτική οικονομία.

Η αόρατη συμβολή των γυναικών στην αγροτική οικονομία

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 41% του εργατικού δυναμικού στα αγροδιατροφικά συστήματα παγκοσμίως. Συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την καλλιέργεια και τη μεταποίηση έως τη διανομή και το εμπόριο. Σε πολλές περιοχές, όπως στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία, η γεωργία αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος για τις περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες.

Παρά τη σημαντική τους συμβολή, η εργασία τους συχνά παραμένει αόρατη και υποτιμημένη, με περιορισμένη καταγραφή στα επίσημα οικονομικά στοιχεία. Το έμφυλο χάσμα στον αγροτικό τομέα δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά και αποτελεσματικότητας.

Τα εμπόδια και οι ανισότητες

Οι γυναίκες αγρότισσες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση σε γη, χρηματοδότηση, τεχνολογία και αγορές. Σε πολλές χώρες, οι νόμοι περί κληρονομιάς ή ιδιοκτησίας γης τις αποκλείουν, ενώ οι κοινωνικές νόρμες περιορίζουν τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο νοικοκυριού όσο και σε αγροτικές οργανώσεις.

Το βάρος της απλήρωτης φροντίδας και των οικιακών υποχρεώσεων μειώνει τον χρόνο που μπορούν να αφιερώσουν στην παραγωγική ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, η πρόοδος στη μείωση των ανισοτήτων έχει επιβραδυνθεί την τελευταία δεκαετία, καθώς οι διαρθρωτικές ανισότητες παραμένουν βαθιά ριζωμένες.

Ο ρόλος της κλιματικής κρίσης

Η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι ακραίες θερμοκρασίες, οι ξηρασίες και οι απρόβλεπτες βροχοπτώσεις αυξάνουν το φόρτο εργασίας των γυναικών και μειώνουν την παραγωγικότητα, περιορίζοντας τις οικονομικές τους ευκαιρίες. Η ανεπαρκής επένδυση σε πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη το φύλο και η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων εντείνουν τη στασιμότητα.

Η ενδυνάμωση ως μοχλός ανάπτυξης

Η ενίσχυση της ισότητας στον αγροδιατροφικό τομέα μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη. Η εξάλειψη των διαφορών στην παραγωγικότητα και στους μισθούς θα μπορούσε να αυξήσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά περίπου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Παράλληλα, η μείωση των ανισοτήτων σε απασχόληση, εκπαίδευση και εισόδημα θα μπορούσε να περιορίσει την επισιτιστική ανασφάλεια για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ενεργή συμμετοχή των γυναικών στη χάραξη πολιτικής και στις ηγετικές θέσεις αποτελεί κρίσιμο βήμα για βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα. Χωρίς τη φωνή τους, οι πολιτικές συχνά δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων, υπονομεύοντας την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις.

Παγκόσμια δράση και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις

Το Διεθνές Έτος της Γυναίκας Αγρότισσας φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη για διεθνή δράση. Οι προγραμματισμένες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν πολιτικές με έμφαση στην ισότητα των φύλων, ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη συνεργασιών και συγκέντρωση δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου.

Στόχος είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων και επενδύσεων που θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη ενδυνάμωση των γυναικών στον πρωτογενή τομέα. Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από την επισιτιστική κρίση και την κλιματική αβεβαιότητα, η ισότητα στην αγροτική παραγωγή δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για ένα πιο δίκαιο και ανθεκτικό σύστημα τροφίμων.