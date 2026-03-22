Ο Βρετανός υπουργός Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στιβ Ριντ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς περί σχεδίου του Ιράν να επιτεθεί στην Ευρώπη με βαλλιστικούς πυραύλους ή ότι διαθέτει την τεχνική ικανότητα να το πράξει.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε μετά την εκτόξευση, το Σάββατο, δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς την αμερικανοβρετανική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή αποδεικνύει πως η Τεχεράνη μπορεί να πλήξει πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε ο ισραηλινός στρατός, οι ιρανικοί πύραυλοι έχουν εμβέλεια περίπου 4.000 χιλιομέτρων, κάτι που –όπως υποστηρίζει– συνιστά απειλή για δεκάδες χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε: «Το λέγαμε: το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς αποτελεί παγκόσμια απειλή. Τώρα, με πυραύλους που μπορούν να φτάσουν το Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο».

Απαντώντας στις δηλώσεις αυτές, ο Ριντ τόνισε μιλώντας στο BBC: «Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις που να τεκμηριώνουν τα όσα λέγονται». Πρόσθεσε επίσης: «Δεν έχω ενημερωθεί για οποιαδήποτε εκτίμηση ότι προσπαθούν (σ.σ. οι Ιρανοί) να στοχοθετήσουν την Ευρώπη, πόσο δε μάλλον ότι θα μπορούσαν αν το προσπαθούσαν».

Αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ και το Στενό του Χορμούζ

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στο Sky News, ο Ριντ σχολίασε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αναφέρει ότι «θα αφανίσει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει το Στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες. Ο Βρετανός υπουργός σημείωσε ότι ο Τραμπ «μιλούσε για τον εαυτό του» με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Ερωτηθείς για τη στάση της Βρετανίας απέναντι στο τελεσίγραφο αυτό, ο Ριντ απάντησε: «Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι απόλυτα ικανός να μιλά για τον εαυτό του και να υπερασπίζεται τα όσα λέει».

Ολοκληρώνοντας, ο Ριντ υπογράμμισε ότι η Βρετανία «δεν θα συρθεί σε πόλεμο», αλλά θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντά της στην περιοχή και να συνεργάζεται με τους εταίρους της για αποκλιμάκωση της έντασης.