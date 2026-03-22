Χάος επικρατεί στην ιστορική συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, καθώς δύο κτήρια κατέρρευσαν διαδοχικά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση ξεκίνησε από ένα τριώροφο κτίριο και επεκτάθηκε στο διπλανό, δημιουργώντας σκηνές χάους στην περιοχή. Η ατμόσφαιρα γέμισε σκόνη, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ο ήχος της κατάρρευσης ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση.

Πιθανή αιτία που οδήγησε στην εξέλιξη αυτή φέρεται να είναι μια έκρηξη φυσικού αερίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών), ασθενοφόρα και αστυνομικές μονάδες. Οι διασώστες εργάζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Αγώνας με τον χρόνο στα χαλάσματα

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι κατεστραμμένες πολυκατοικίες ήταν τριώροφες. Οι διασώστες χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες και συσκευές εντοπισμού ήχου για να εντοπίσουν ανθρώπους κάτω από τα μπάζα. Παράλληλα, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, απαγορεύοντας τη διέλευση οχημάτων και πεζών.

Μάρτυρες ανέφεραν πως ακούγονταν φωνές κάτω από τα ερείπια, γεγονός που ενίσχυσε την αγωνία των κατοίκων. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με προσοχή, καθώς υπάρχει φόβος για περαιτέρω καταρρεύσεις.

Επιβεβαιωμένοι διασωθέντες

Σύμφωνα με τις αναφορές μέχρι στιγμής, επτά άνθρωποι έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη επίσημο απολογισμό για τον αριθμό των ενοίκων που βρίσκονταν στα κτίρια τη στιγμή της κατάρρευσης.

Η περιοχή του Φατίχ παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τη μάχη με τον χρόνο προκειμένου να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους και να αποτρέψουν νέα τραγωδία.

