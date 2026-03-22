Το Ισραήλ σφυροκοπά, το Ιράν αντεπιτίθεται. Οι δύο πλευρές παρατάσσουν στο πεδίο των μαχών τα καλύτερα όπλα τους και οι αναλύσεις «δίνουν και παίρνουν». Όμως λίγοι είναι αυτοί που εστιάζουν στο υπερόπλο του «Μπίμπι».

Στοχευμένες δολοφονίες, χτυπήματα σε στρατηγικά σημεία, εξουδετέρωση των πιο σημαντικών στόχων. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε καταφέρει το Ισραήλ χωρίς την συνδρομή της Μοσάντ.

Οι μυστικές πληροφορίες του Ισραήλ έχουν μετατραπεί σε φόβο και τρόμο για το Ιράν. Τα δεδομένα δείχνουν πως βρίσκονται μέσα στον πιο σκληρό πυρήνα του καθεστώτος.

Δολοφονούν με χειρουργική ακρίβεια, εξολοθρεύουν έναν έναν τους εχθρούς του Ισραήλ. Και ξεδοντιάζουν το καθεστώς της Τεχεράνης μέρα με τη μέρα.

Σε 23 μέρες πολέμου με την συνδρομή της Μοσάντ, ο Ισραηλινός στρατός έχει τελειώσει με την ηγεσία του Ιράν.

Ο φόβος και ο τρόμος

Μέσα από τον πόλεμο στο Ιράν, η Μοσάντ έχει μετατραπεί σε φόβο και τρόμο.

Το μήνυμα που στέλνει σε όλους είναι σαφές: «θα σας βρούμε όπου και αν βρίσκεστε, όσο καλά και αν κρύβεστε»

Οι επιτυχίες της Μοσάντ στο πέρασμα του χρόνου την έχουν καταστήσει έναν κατασκοπευτικό θρύλο. Την πιο σκληρή αλλά και πετυχημένη υπηρεσία μυστικών πληροφοριών.