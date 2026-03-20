Δεν τους έφτανε που έχουν να αντιμετωπίσουν μια ενεργειακή κρίση η οποία κλιμακώνεται όλο και περισσότερο (αφού Ιράν και Ισραήλ χτυπάνε πλέον υποδομές ενέργειας). Πρέπει να ασχοληθούν για μια ακόμη φορά και με το πιο προβληματικό μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας· τον Ορμπαν. Αυτός επιμένει στο βέτο σε απόφαση η οποία έχει ήδη ληφθεί –το δάνειο 90 δισ. ευρώ στο Κίεβο, αν δεν αρχίσει να ξαναπερνάει ρωσικό πετρέλαιο από τον αγωγό Ντρούζμπα.

«Στις προεκλογικές περιόδους, οι άνθρωποι δεν είναι πολύ ορθολογιστές», αποφάνθηκε η τοπ διπλωμάτης της Ευρώπης. Ο ούγγρος πρωθυπουργός έχει εθνικές εκλογές στις 12 Απριλίου. Είναι 9 με 11 μονάδες πίσω στις δημοσκοπήσεις, εδώ και 15 μήνες. Ωστόσο, πρόκειται για μια ψαλίδα που κανείς δεν δηλώνει βέβαιος ότι δεν μπορεί να κλείσει – επειδή στα 16 χρόνια που κυβερνά έχει φροντίσει σε κάθε σημαντική καρέκλα να κάθεται ένας δικός του, ενώ έχει κάνει τόσες αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία, ώστε το 2014 το κόμμα του εξασφάλισε σχεδόν το 70% των εδρών με κάτι λιγότερο από το 45% των ψήφων. Οι Ευρωπαίοι είναι συνηθισμένοι, βέβαια. Η χώρα του μπλοκάρει τόσο συχνά κοινές αποφάσεις, που κάποιοι διπλωμάτες υπονοούν ότι ορισμένες ιδέες δεν κατατίθενται καν προς συζήτηση.

Κενά

Τι κι αν αποτελεί το 2% του πληθυσμού της Ενωσης και το 1,1% του συνολικού ΑΕΠ της; Οι ορμπανικές επιθέσεις στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες προκαλούν, δυσανάλογα του μεγέθους της Ουγγαρίας, προβλήματα στο κλαμπ. Ας πούμε, η Κομισιόν ανακοίνωσε πως θα διατεθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια και τεχνική υποστήριξη, για να αποκατασταθεί η ροή ρωσικού πετρελαίου προς εκείνη και τη Σλοβακία. Η κίνηση έγινε για να πάρει πίσω το βέτο η Βουδαπέστη.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση που υποτίθεται ότι θα σταματήσει κάθε εισαγωγή ορυκτών καυσίμων από τη Μόσχα ως τα τέλη του 2027 σπεύδει να επισκευάσει έναν αγωγό που βομβάρδισαν οι Ρώσοι, προκειμένου να συνεχίσει να παίρνει ο Ορμπαν κάτι από το οποίο οι υπόλοιποι επιθυμούν να απεξαρτηθούν, με στόχο να ενισχύσουν την Ενωσή τους. Η ρεαλιστική ανάλυση τον θέλει να εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να εξασφαλίσει την επανεκλογή του (τύπωσε μέχρι και αφίσες με φωτογραφία του ουκρανού ηγέτη που γράφουν «ας μην αφήσουμε τον Ζελένσκι να γελάσει τελευταίος»). Οσο δίκιο κι αν έχουν όποιοι ζυγίζουν έτσι τη στάση του, πάντως, αποσιωπούν ότι η συμπεριφορά του αποκαλύπτει κενά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· τα οποία βλέπουν στις Συνόδους Κορυφής, αλλά δεν κάνουν τίποτα για να τα κλείσουν – απλώς βγάζουν κείμενα συμπερασμάτων με 25 υπογραφές.