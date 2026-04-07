Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν φέρεται να προσφέρθηκε πέρυσι να βοηθήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «με κάθε τρόπο», προτείνοντας ακόμη και τη φιλοξενία μιας συνάντησης κορυφής στη Βουδαπέστη για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Την πληροφορία μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο απομαγνητοφώνηση τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου. Το Bloomberg ανέφερε ότι είχε εξετάσει την απομαγνητοφώνηση, η οποία ωστόσο δεν έχει επαληθευθεί από το Reuters. Εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα για σχολιασμό ή δημοσιοποίηση του περιεχομένου της συνομιλίας.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης, ο Όρμπαν αποκάλεσε τον Πούτιν φίλο του, τονίζοντας πως η γνωριμία τους χρονολογείται από το 2009, όταν συναντήθηκαν στην Αγία Πετρούπολη. Ο Ούγγρος ηγέτης φέρεται να είπε: «Η φιλία μας έφθασε σε τόσο υψηλό επίπεδο που μπορώ να βοηθήσω με κάθε τρόπο… Είμαι έτοιμος να βοηθήσω αμέσως, σε οποιοδήποτε θέμα όπου μπορώ να συνεισφέρω».

Ο Πούτιν, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση, απάντησε ότι εκτιμά τις σχέσεις τους και σημείωσε πως η Βουδαπέστη αποτελεί «πιθανόν τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που είναι αποδεκτός χώρος» για μια πιθανή συνάντηση με τον Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος εξήρε επίσης την «ανεξάρτητη και ευέλικτη» στάση του Όρμπαν απέναντι στην ουκρανική κρίση.

Η πρόταση για συνάντηση κορυφής και οι πολιτικές προεκτάσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ουγγρική κυβέρνηση είχε δηλώσει τότε ότι θα διασφαλίσει την είσοδο του Πούτιν στη χώρα, παρά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει εναντίον του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η Ουγγαρία βρίσκεται στη διαδικασία αποχώρησης από το Δικαστήριο, γεγονός που επιτρέπει τη φιλοξενία μιας τέτοιας συνάντησης κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η εγκάρδια συνομιλία των δύο ηγετών έλαβε χώρα ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη συμφωνήσει να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη μια δεύτερη συνάντηση κορυφής με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο ευρωσκεπτικιστής εθνικιστής Όρμπαν, ο οποίος κυβερνά από το 2010, αντιμετωπίζει τη δυσκολότερη αναμέτρηση για την επανεκλογή του στις 12 Απριλίου. Παρά τον πόλεμο, έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τον Πούτιν και την εξάρτηση της Ουγγαρίας από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Επικαλούμενος διαφωνία με το Κίεβο σχετικά με ζημιές σε αγωγό αερίου λόγω του πολέμου, ο Όρμπαν μπλόκαρε την υλοποίηση δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, το οποίο εγκρίθηκε τελικά τον Δεκέμβριο.