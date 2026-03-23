Ενα νέο σκάνδαλο μαζικής θανάτωσης αδέσποτων σκύλων στη Ρουμανία έχει προκαλέσει σοκ και έντονες αντιδράσεις, αποκαλύπτοντας ένα σύστημα που, σύμφωνα με ακτιβιστές και πολιτικούς, όχι μόνο αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά ενδεχομένως το διαιωνίζει. Περίπου 15.000 σκύλοι φέρεται ότι εξοντώθηκαν μέσα σε δύο χρόνια σε ιδιωτική εγκατάσταση, σε μια υπόθεση που έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για την ευζωία των ζώων και τη διαχείριση των αδέσποτων στη χώρα.

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εντάσσεται σε μια μακρά ιστορία προβληματικής διαχείρισης, που ξεκινά ήδη από την κομμουνιστική περίοδο. Τότε, εκτεταμένες κατεδαφίσεις κατοικιών και η μετακίνηση πληθυσμών οδήγησαν στην εγκατάλειψη χιλιάδων ζώων, τα οποία αναπαράχθηκαν ανεξέλεγκτα. Εκτοτε, οι Αρχές προσπαθούν να περιορίσουν το φαινόμενο με εναλλασσόμενες πολιτικές περισυλλογής, στείρωσης και ευθανασίας, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σήμερα, εκτιμάται ότι περίπου μισό εκατομμύριο αδέσποτα εξακολουθούν να περιφέρονται στους δρόμους της Ρουμανίας. Ταυτόχρονα, τα τελευταία 25 χρόνια έχουν θανατωθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ζώα, αριθμός που αποκαλύπτει την έκταση του προβλήματος αλλά και την αναποτελεσματικότητα των μέχρι τώρα μέτρων.

Η πρόσφατη κατακραυγή πυροδοτήθηκε από τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία φέρεται ότι απεικονίζουν ακραία περιστατικά κακοποίησης σε εγκατάσταση στην Ανατολική Ρουμανία. Οι εικόνες δείχνουν σκύλους να βασανίζονται και να αφήνονται να πεθάνουν αργά, προκαλώντας οργή τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς. Η εγκατάσταση έχει πλέον κλείσει, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Παρά το γεγονός ότι η ρουμανική νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές για κακοποίηση ζώων, έως και επτά χρόνια φυλάκισης, οι καταγγελίες δείχνουν ότι η εφαρμογή του νόμου είναι ελλιπής. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εγκατάσταση φέρεται ότι είχε συνάψει δεκάδες συμβάσεις με δήμους, αναλαμβάνοντας την περισυλλογή αδέσποτων και οδηγώντας σε μαζικές θανατώσεις για να εξασφαλίζεται χώρος για νέα ζώα.

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης είναι εξίσου ανησυχητικό. Το σύστημα διαχείρισης των αδέσποτων, που βασίζεται σε δημοτικές και ιδιωτικές δομές, φέρεται ότι διακινεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η ίδια έκθεση καταγράφει σοβαρές παρατυπίες: υποσιτισμένα ζώα, εγκαταλελειμμένα κουτάβια χωρίς νερό και γενικευμένη κακομεταχείριση σε καταφύγια.Η νομοθεσία προβλέπει ότι τα αδέσποτα πρέπει να μεταφέρονται σε καταφύγια, να καταγράφονται, να εμβολιάζονται και να στειρώνονται, ενώ η ευθανασία επιτρέπεται μόνο ως έσχατη λύση και έπειτα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να γίνει υιοθεσία. Ωστόσο, στην πράξη, οι διαδικασίες αυτές συχνά παρακάμπτονται.

Οργανώσεις προστασίας ζώων επιμένουν ότι η λύση βρίσκεται στη μαζική στείρωση, την καταγραφή με μικροτσίπ και την εκπαίδευση του κοινού. Παράλληλα, εθελοντές και φιλοζωικές ομάδες προσπαθούν να καλύψουν τα κενά του κράτους, διασώζοντας ζώα και βρίσκοντάς τους νέα σπίτια, συχνά με τη βοήθεια των κοινωνικών δικτύων. Οι πρωτοβουλίες αυτές, αν και σημαντικές, δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα τέτοιου μεγέθους.