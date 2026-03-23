Οχι μόνο η βαθιά ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά επιπλέον ο βαθμός που η χώρα επηρεάζεται γεωπολιτικά έως «εμπλέκεται» σε ένα μέτωπο εχθροπραξιών γεμάτο αβεβαιότητες πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση – εμφανίζεται δε, και στις δημοσκοπήσεις των ημερών.

Η κυβέρνηση, μιλώντας για καθαρά αμυντικές ενέργειες, επιμένει να προβάλλει τις κινήσεις της έως τώρα, κυρίως τη συνδρομή της Κύπρου με ελληνικές φρεγάτες και F-16 και τη δράση των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία. Σε αυτό το περιβάλλον παρατεταμένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή – που «δεν είναι μια μακρινή κρίση», σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη –, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να εκπέμψει μηνύματα τόσο στο εσωτερικό – ένα μήνυμα «αποφασιστικότητας» απέναντι σε απειλές –, όσο και εκτός συνόρων – ένα μήνυμα συμμαχικής «υπευθυνότητας».

Είναι χαρακτηριστική η φράση του ότι «η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη – να έχουμε έναν σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος». Μέσω της κυριακάτικης διαδικτυακής ανασκόπησης, ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας σηκώνει την ανάγκη συλλογικής θωράκισης της Ευρώπης, έχοντας ζητήσει (μαζί με την Κύπρο) από την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες να σχεδιαστεί αυτοματοποιημένος μηχανισμός ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ.

Και ακόμα περισσότερο προσπαθεί να καλλιεργεί το συμμαχικό προφίλ της Ελλάδας, ως μιας χώρας η οποία στην τρέχουσα κρίση ανοίγει και τον δικό της βηματισμό στην προσπάθεια να μείνουν ανοιχτές κρίσιμες ενεργειακές οδοί και υποδομές. «Η Ελλάδα, μαζί με τη Γαλλία, υποστήριξε την πρόταση για μορατόριουμ επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές ως βασικό βήμα αποκλιμάκωσης» ανέφερε ο Μητσοτάκης και αναφέρθηκε ξανά και στην «ελληνική συνεισφορά από το 2021» με μια συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, που, κατά τον ίδιο, «ενισχύει την προστασία κρίσιμων υποδομών, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μας».

Η Αθήνα διεκδικεί – όπως κάνει προφανώς και η Λευκωσία – ισχυρότερη ενεργοποίηση της ΕΕ, με φόντο μια κρίση αβέβαιης διάρκειας, η οποία πάντως γρήγορα οδήγησε σε συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι σχετικές συζητήσεις στην ευρωπαϊκή οικογένεια δεν αναμένεται όμως να τρέξουν ταχέως (το θέμα θα ξανατεθεί, λένε οι πληροφορίες, στο άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο του Απριλίου), από τη στιγμή που οι πολλές χώρες, οι Βόρειοι π.χ., εστιάζουν προσώρας στις συνέπειες του πολέμου στην οικονομία ή σε δεύτερο χρόνο και στην εσωτερική ασφάλεια.

Οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες, αλλά και οι αναμενόμενες επιπτώσεις, για παράδειγμα στο Προσφυγικό, θα μπουν στο τραπέζι της σημερινής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Η αμυντική θωράκιση και η εσωτερική ασφάλεια της χώρας μαζί με το μείζον θέμα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα τεθούν στο επίκεντρο, την ώρα που η κυβέρνηση ρίχνει σταθερά βάρος στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμών – με αιχμή σε αυτή τη φάση την αεράμυνα και την «Ασπίδα του Αχιλλέα».