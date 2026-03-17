Οι δημοτικές εκλογές ήδη ολοκληρώθηκαν στο 95,6% των κοινοτήτων της Γαλλίας. Εν τούτοις, όλα τα μάτια είναι στραμμένα στο υπόλοιπο 4,4%, τις 1.526 κοινότητες που θα κριθούν στον δεύτερο γύρο, την ερχόμενη Κυριακή – την επομένη κιόλας, λένε οι δημοσκόποι, θα ξεκινήσει η εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Εν αναμονή, ιδού πέντε διδάγματα του πρώτου εκλογικού γύρου.

Οι Γάλλοι απομακρύνονται από την πολιτική

Μόλις 57,6% των γάλλων ψηφοφόρων προσήλθαν προχθές στις κάλπες. Αν εξαιρέσει κανείς τις δημοτικές εκλογές του 2020, που πραγματοποιήθηκαν εν μέσω πανδημίας, είναι η μεγαλύτερη αποχή στην ιστορία της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας. Και οι δήμαρχοι είναι οι πολιτικοί που εμπιστεύονται περισσότερο οι Γάλλοι – σε ποσοστό 60%, έναντι 18%-34% για τους εθνικούς αντιπροσώπους τους. Σε αυτό το φόντο, δεν είναι να απορεί κανείς που δοκιμάζεται το «ρεπουμπλικανικό μέτωπο».

Το τοπικό δεν είναι εθνικό

Ενα 76% των γάλλων ψηφοφόρων διαβεβαιώνει πως στις δημοτικές εκλογές κρίνει περισσότερο τους υποψηφίους παρά τις κομματικές ετικέτες. Τα αποτελέσματά τους λοιπόν πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Αλλωστε Σοσιαλιστές και Ρεπουμπλικανοί παραμένουν κραταιοί σε τοπικό επίπεδο – οι πρώτοι κατέκτησαν ήδη 14 πόλεις και θα είναι παρόντες σε 97 δεύτερους γύρους, οι δεύτεροι κατέκτησαν ήδη 42 μεγάλες κοινότητες και διεκδικούν την επόμενη Κυριακή άλλες 82 – κάτι που πανεθνικά αποτελεί παρελθόν.

Πολλά μένει να κριθούν μέχρι αύριο

Οι λίστες των υποψηφίων για τον δεύτερο γύρο πρέπει να κατατεθούν μέχρι αύριο το απόγευμα, οπότε οι διαπραγματεύσεις δίνουν και παίρνουν. Η εικόνα του Παρισιού είναι χαρακτηριστική. Το φαβορί, ο σοσιαλιστής αντιδήμαρχος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, αρνήθηκε το απλωμένο χέρι της «Ανυπότακτης» Σοφιά Σικιρού, ενώ αντίθετα ο κεντρώος Πιερ-Ιβ Μπουρναζέλ συναντήθηκε ήδη για πρώτη φορά με τη δεξιά Ρασιντά Ντατί – η οποία αφήνει προς το παρόν αναπάντητα τα ανοίγματα της ακροδεξιάς Σαρά Κναφό.

Τα άκρα πάνε (αρκετά) καλά

Η Εθνική Συσπείρωση κράτησε το Περπινιάν, τη μοναδική μεγάλη πόλη μεταξύ των 13 δήμων που ήλεγχε από το 2020 – βασικά, όλοι της οι δήμαρχοι επανεξελέγησαν ή είναι σε καλή θέση να επανεκλεγούν. Συνολικά 101 υποψήφιοί της προκρίθηκαν, το κόμμα διεκδικεί με αξιώσεις τη Νίκαια, την Τουλόν, τη Νιμ, ακόμα και τη Μασσαλία. Από την άλλη, στις μεγαλύτερες πόλεις (Παρίσι, Λυών, Τουλούζη, Νάντη, Μονπελιέ, Στρασβούργο, Μπορντό) οι υποψήφιοί του έμειναν κάτω από το 8%. Στο άλλο άκρο, η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν, που κατέβασε σημαντικό αριθμό αυτόνομων λιστών σε αυτές τις εκλογές, κατέκτησε ήδη το Σεν-Ντενί και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο σε αρκετές μεγάλες πόλεις, μια «αναπάντεχα ισχυρή εμφάνιση», σύμφωνα με τη «Le Monde», που περιπλέκει την κατάσταση για τους Σοσιαλιστές.

Το Κέντρο έχει μπροστά του δύσκολα διλήμματα

Εν όψει δεύτερου γύρου, η RN έτεινε ήδη το χέρι «στις ειλικρινείς λίστες της Δεξιάς». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών άφησε μισάνοιχτη την πόρτα, παρουσιάζοντας την Ανυπότακτη Γαλλία ως «τη χειρότερη των αριστερών» και τον μόνο πραγματικά εχθρό. «Δεν θα υπάρξει εθνική συμφωνία ανάμεσα στο PS και την LFI» ξεκαθάρισε από την πλευρά του ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ. Αφησε όμως περιθώρια για κατά τόπους διαπραγματεύσεις «αρχών». Στην Τουλούζη, τη Λυών, τη Λιμόζ, αριστερές λίστες ήδη συγχωνεύτηκαν. Οι Οικολόγοι εμφανίζονται πιο ανοιχτοί, η Place Publique του Ραφαέλ Γκλουκσμάν κάθετα αντίθετη.

Oι πέντε πρωταγωνιστές του β’ γύρου

Εµανουέλ Γκρεγκουάρ

Αν δεν αλλάξει κάτι, που μάλλον όμως θα αλλάξει, ο σοσιαλιστής αντιδήμαρχος του Παρισιού, που ήρθε προχθές πρώτος με 37,98%, θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Κυριακή τέσσερις αντιπάλους, τη δεξιά πρώην υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί (25,46%), την «Ανυπότακτη» Σοφιά Σικιρού (11,72%), τον κεντρώο Πιερ-Ιβ Μπουρναζέλ (11,34%) και την ακροδεξιά υποψήφια του κόμματος Ανακατάκτηση, Σαρά Κναφό, που προκρίθηκε οριακά με 10,4%.

Εντουάρ Φιλίπ

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Χάβρης και πρώην πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν έχει συναρτήσει ξεκάθαρα την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2027 από την επανεκλογή του την ερχόμενη Κυριακή. Βγήκε μεν πρώτος προχθές, με 43,75%, θα αντιμετωπίσει όμως στον δεύτερο γύρο τον αριστερό Ζαν-Πολ Λεκόκ (33,25%) καθώς και τον ακροδεξιό Φρανκ Κελέρ (15,30%). Ισως το πιο «προεδρικό» από όλα τα δημοτικά ντέρμπι.

Μπενουά Παγιάν

Ο σοσιαλιστής απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας ήρθε την Κυριακή πρώτος αλλά με ελάχιστη διαφορά (36,07%-35,02%) από τον υποψήφιο της RN, Φρανκ Αλιζιό. Παρ’ όλα αυτά, απέκλεισε ευθύς αμέσως κάθε πιθανότητα συμφωνίας με τον «Ανυπότακτο» Σεμπαστιάν Ντελοζί, που προκρίθηκε με 11,94%. Το ενδεχόμενο απόσυρσης απέκλεισε, από την πλευρά της, η κεντροδεξιά Μαρτίν Βασάλ, που ήρθε τρίτη με 12,41%.

Ερίκ Σιοτί

Ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών, που αποχώρησε προκειμένου να συμμαχήσει με την RN, ήρθε πρώτος στη Νίκαια με 43,43% και θα συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο σε τριγωνική αναμέτρηση, μαζί με τον απερχόμενο κεντροδεξιό δήμαρχο Κριστιάν Εστροζί (30,92%) και την Οικολόγο Ζουλιέτ Σενέλ-Λε Ρου (11,93%), που χαρακτηρίζει τον Σιοτί και τον Εστροζί «δύο όψεις της ίδιας Δεξιάς».

Λορ Λαβαλέτ

Η υποψήφια της RN για τον δημαρχιακό θώκο της Τουλόν εξασφάλισε 42,05% των ψήφων στον πρώτο γύρο και θα μονομαχήσει την Κυριακή με την απερχόμενη ανεξάρτητη (κεντροδεξιά) δήμαρχο Ζοζέ Μασί, που απέσπασε 29,54% των ψήφων. Στον δεύτερο γύρο είχε προκριθεί με 15,71% και ο Ρεπουμπλικανός Μισέλ Μπονούς, αποσύρθηκε όμως καλώντας τους ψηφοφόρους του να αποτρέψουν μια νίκη της RN.