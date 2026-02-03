Με έντονες διακυμάνσεις άνοιξε μια ακόμη εβδομάδα για τα μέταλλα και τα εμπορεύματα που τον προηγούμενο μήνα είχαν σκαρφαλώσει σε επίπεδα-ρεκόρ. Ο χρυσός έφτανε να υποχωρεί κατά 10% για να περιορίσει στη συνέχεια τις απώλειες αυτές, ενώ το ασήμι έκανε βουτιά 16% πριν παρουσιάσει κάποια σημάδια σταθεροποίησης. Οι τιμές spot του χρυσού και του ασημιού διαμορφώνονταν στα 4.700 και στα 81 δολάρια η ουγγιά αντίστοιχα, έχοντας υποχωρήσει μέσα στην ημέρα στα 4.600 και τα 77 δολάρια η ουγγιά. Το πετρέλαιο μπρεντ έχανε 5% με τις τιμές να διαμορφώνονται στα επίπεδα των 66,4 δολαρίων το βαρέλι.

Ο χρυσός και το ασήμι είχαν καταγράψει ιστορική άνοδο τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι φόβοι για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ είχαν ωθήσει τους επενδυτές στην αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται παραδοσιακά πιο ασφαλή καταφύγια. Ωστόσο, η επιλογή του Κέβιν Γουόρς από τον Ντόναλντ Τραμπ ως επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την Παρασκευή, καθησύχασε φόβους ότι ο διάδοχος του Τζερόμ Πάουελ μπορεί να αποδειχθεί πιο χαλαρός απέναντι στον κίνδυνο μιας αύξησης του πληθωρισμού. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που είχε τροφοδοτήσει τα κέρδη των πολύτιμων μετάλλων.

Ο Γουόρς, που χαρακτηρίζεται από διεθνείς αναλυτές ως πιο ορθόδοξη επιλογή για τη Fed, έχει αλλάξει κάποια από τα προηγούμενα δεδομένα που επικρατούσαν στις αγορές. Ο Γουόρς, τον οποίο προτείνει τώρα ο Λευκός Οίκος για την προεδρία της Fed όταν λήξει η θητεία του Πάουελ τον Μάιο του 2026, θεωρείται ότι είναι λιγότερο πιθανό να προχωρήσει σε πολύ βαθιές μειώσεις των επιτοκίων δανεισμού σε δολάρια, αντίθετα με όσα ζητεί ο Τραμπ. Επίσης είναι υπέρμαχος της μείωσης του τεράστιου ισολογισμού της Fed, καθώς στο παρελθόν έχει αντιταχθεί στην άπλετη χορήγηση ρευστότητας στις αγορές μέσω προγραμμάτων ποσοτικής χαλάρωσης. Οι προοπτικές μειώσεων επιτοκίων αποτελούν παραδοσιακά έναν ακόμη ενισχυτικό παράγοντα για περισσότερες επενδύσεις σε πολύτιμα μέταλλα.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων μείωσαν ορισμένες θέσεις υψηλότερου κινδύνου εν μέσω των έντονων διακυμάνσεων της αγοράς. Καθώς η ρευστότητα και η αστάθεια επιδεινώνονται, οι επενδυτές πωλούν ό,τι έχει αποδώσει καλά μέχρι στιγμής φέτος, ανέφεραν αναλυτές στους «Financial Times».

Οι προβλέψεις για τον χρυσό

Παρά την πρόσφατη υποχώρηση στις τιμές, η JP Morgan εκτιμά ότι η συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές θα οδηγήσει τις τιμές του χρυσού στα 6.300 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους.

«Παραμένουμε σταθερά αισιόδοξοι για τον χρυσό μεσοπρόθεσμα, χάρη σε μια καθαρή, διαρθρωτική, συνεχιζόμενη τάση διαφοροποίησης που πρέπει να συνεχιστεί εν μέσω ενός ακόμη καλά εδραιωμένου καθεστώτος υπεραπόδοσης των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε η χρηματιστηριακή εταιρεία σε σημείωμα προς τους πελάτες της.

Η JP Morgan προβλέπει τώρα για το 2026 αγορές χρυσού 800 τόνων από τις κεντρικές τράπεζες, επικαλούμενη συνεχιζόμενη τάση διαφοροποίησης των αποθεματικών. Οσον αφορά το ασήμι, με τις τιμές να βρίσκονται στα 80 δολάρια ανά ουγγιά από τα τέλη Δεκεμβρίου, οι παράγοντες που οδηγούν στο συνεχιζόμενο ράλι έχει γίνει πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να ποσοτικοποιηθούν, προειδοποιεί η JP Morgan.