Η Eldorado Gold ανακοίνωσε νέες σημαντικές ανακαλύψεις χρυσού, αργύρου και χαλκού στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στις περιοχές της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου.

Στην Ολυμπιάδα εντοπίστηκε μια «ΒΔ ζώνη» κοντά στην υπάρχουσα υποδομή του μεταλλείου, η οποία υποστηρίζει νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Το 2025, εντοπίστηκε ένας νέος στόχος χρυσού-χαλκού στο Σκαρν Στρατωνίου, περιοχή που περιλαμβάνει ιστορικό μεταλλείο εντός της μεταλλευτικής παραχώρησης της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για συστήματα χρυσού και αργύρου στην Ολυμπιάδα και χρυσού -χαλκού στο Στρατώνι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado George Burns, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγει διεθνώς η εταιρεία (σε Ελλάδα, Καναδά και Τουρκία) ανέφερε σχετικά με τη χώρα μας τα εξής: «Στην Ελλάδα, στην Ολυμπιάδα, είμαστε ενθουσιασμένοι από τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων που ανακοινώθηκαν σήμερα και που αποδεικνύουν μια νεοεντοπισμένη ζώνη, που αναφέρεται ως ΒΔ ζώνη, κοντά στην υφιστάμενη υποδομή του μεταλλείου. Με περαιτέρω γεωτρήσεις στον σχεδιασμό, τα πρώτα αποτελέσματα μάς ενθαρρύνουν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη δυναμική για δημιουργία αξίας και πρόσθετες προοπτικές ανάπτυξης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2025, εντοπίσαμε έναν νέο στόχο χρυσού-χαλκού, το Σκαρν Στρατωνίου, που βρίσκεται κοντά σε ένα ιστορικό μεταλλείο, εντός των ορίων της μεταλλευτικής μας παραχώρησης».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία:

-Στην μεταλλευτική περιοχή της Χαλκιδικής, η γεωλογική έρευνα το 2025 επικεντρώθηκε στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, με ολοκλήρωση περίπου 17.500 μέτρων ερευνητικών γεωτρήσεων. Επιπλέον, εντοπίστηκε ένας νέος ερευνητικός στόχος χρυσού-χαλκού, το Σκαρν Στρατωνίου, που βρίσκεται κατά μήκος του ρήγματος Στρατωνίου, και φιλοξενεί επίσης τα ιστορικά μεταλλεία του Μαδέμ Λάκκου και των Μαύρων Πετρών, καθώς και το κοίτασμα της Πιάβιτσας.

– Η νέα γεωλογική χαρτογράφηση βορειοδυτικά της Ολυμπιάδας ανέδειξε επιφανειακά μεταλλοφόρα ρήγματα. Οι επακόλουθες γεωτρήσεις από την επιφάνεια συνάντησαν υψηλές συγκεντρώσεις χρυσού σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από τις υφιστάμενες υποδομές υπόγειας εκμετάλλευσης.

– Τα πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα αναδεικνύουν σημαντικές ευκαιρίες επέκτασης της διάρκειας ζωής του μεταλλείου και εφοδιασμού μελλοντικού υλικού υψηλότερης αξίας στο εργοστάσιο.

– Το σύστημα χρυσού-χαλκού τύπου Σκαρν στο Στρατώνι βρίσκεται ανατολικά του ιστορικού μεταλλείου του Μαδέμ Λάκκου.

-Κατά το 2026, το ερευνητικό γεωτρητικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί για την αξιολόγηση πιθανών επεκτάσεων της μεταλλοφορίας Σκαρν, και θα προγραμματιστούν γεωτρήσεις σε περιοχές υψηλότερης περιεκτικότητας σε χρυσό-χαλκό. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν γεωμεταλλουργικές δειγματοληψίες. Τα σχέδια για το 2026 περιλαμβάνουν επιπλέον γεωτρήσεις επέκτασης στην Ολυμπιάδα, τόσο από την επιφάνεια (8.000 μέτρα) όσο και από υπόγεια (10.000 μέτρα), καθώς και στο Σκαρν Στρατωνίου (15.000 μέτρα). Πέραν αυτού, οι δραστηριότητες έρευνας αρχικού σταδίου θα εντατικοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής.