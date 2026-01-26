Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία του λόγω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και παγκόσμιων δημοσιονομικών κινδύνων.

Οι τιμές του spot χρυσού και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 1,2%, φτάνοντας στα 5.042 και 5.036 δολάρια ανά ουγγιά, αντίστοιχα.

Η άνοδος του χρυσού σχετίζεται με πρόσφατες γεωπολιτικές εστίες έντασης σε περιοχές όπως η Γροιλανδία, η Βενεζουέλα και η Μέση Ανατολή, που ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία καθώς οι επενδυτές στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και παγκόσμιων δημοσιονομικών κινδύνων.

Οι τιμές του spot χρυσού και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο ενισχύθηκαν κατά 1,2%, διαμορφούμενες στα 5.042 και 5.036 δολάρια ανά ουγγιά, αντίστοιχα.

Η άνοδος του πολύτιμου μετάλλου συνδέεται με πρόσφατες εστίες έντασης από τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα έως τη Μέση Ανατολή, που ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια επενδύσεων όπως ο χρυσός.

«Η πρόσφατη περαιτέρω άνοδος των τιμών του χρυσού και του αργύρου οφείλεται σε γεωοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη Γροιλανδία», ανέφερε η HSBC σε σημείωμά της την περασμένη εβδομάδα.

Ο άργυρος κατέγραψε επίσης σημαντική άνοδο τη Δευτέρα, με την τιμή spot να αυξάνεται κατά 3%, στα 106,1 δολάρια ανά ουγγιά, επωφελούμενος και από τη βιομηχανική ζήτηση.

Αναλυτές της Union Bancaire Privée σημείωσαν την Παρασκευή ότι οι τιμές ενισχύθηκαν χάρη στη συνεχιζόμενη ζήτηση τόσο από θεσμικούς όσο και από ιδιώτες επενδυτές.

«Αναμένουμε ότι ο χρυσός θα έχει ακόμη μια ισχυρή χρονιά, λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης από κεντρικές τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές, με στόχο τα 5.200 δολάρια ανά ουγγιά στο τέλος του έτους», ανέφερε η UBP.

Διαβάστε ακόμα: Ο θρίαμβος της αβεβαιότητας ωθεί σε επίπεδα ρεκόρ τον χρυσό – Eκ νέου υπό πίεση τα αμερικανικά στοιχεία ενεργητικού

Ευρύτερη βάση ζήτησης

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η βάση ζήτησης για τον χρυσό έχει πλέον διευρυνθεί πέρα από τα παραδοσιακά κανάλια. Οι δυτικές τοποθετήσεις σε ETF έχουν αυξηθεί κατά περίπου 500 τόνους από τις αρχές του 2025, ενώ νέα επενδυτικά εργαλεία για αντιστάθμιση μακροοικονομικών κινδύνων, όπως οι φυσικές αγορές από οικογένειες υψηλής καθαρής αξίας, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Η επενδυτική τράπεζα αναθεώρησε πρόσφατα την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026 στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.900 προηγουμένως, υποστηρίζοντας ότι οι αντισταθμίσεις έναντι μακροοικονομικών και πολιτικών κινδύνων έχουν γίνει «ανθεκτικές», ανεβάζοντας το σημείο εκκίνησης των τιμών για φέτος.

Η σταθερή παρουσία των κεντρικών τραπεζών

Οι αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες παραμένουν ισχυρές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman, οι μηνιαίες αγορές ανέρχονται πλέον σε περίπου 60 τόνους, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 17 τόνων πριν από το 2022. Οι κεντρικές τράπεζες αναδυόμενων αγορών συνεχίζουν να μετακινούν μέρος των αποθεματικών τους σε χρυσό.

Η τράπεζα θεωρεί κρίσιμο ότι οι αντισταθμίσεις έναντι μακροοικονομικών και δημοσιονομικών κινδύνων θα παραμείνουν έως το 2026, σε αντίθεση με τις αντισταθμίσεις που σχετίζονταν με τις εκλογές στις ΗΠΑ και αποσύρθηκαν γρήγορα μετά την ψηφοφορία του 2024.

«Υποθέτουμε ότι οι αντισταθμίσεις έναντι των παγκόσμιων μακροοικονομικών και πολιτικών κινδύνων θα παραμείνουν σταθερές, καθώς οι αντιλαμβανόμενοι κίνδυνοι — όπως η δημοσιονομική βιωσιμότητα — ενδέχεται να μην επιλυθούν πλήρως έως το 2026», ανέφερε η Goldman την περασμένη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από το CNBC