Ο χρυσός κατέγραψε άνοδο άνω του 10% από την αρχή της χρονιάς, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό τα 4.880 δολάρια ανά ουγγιά, με πιθανή άνοδό του σύντομα στα 5.000 δολάρια.

Το ασήμι σημείωσε αύξηση πάνω από 30% σε διάστημα τριών εβδομάδων, φθάνοντας στα 95 δολάρια, ενώ ανοδικές είναι και οι τιμές του χαλκού που ξεπερνά τα 13.000 δολάρια ανά τόνο.

Η άνοδος των τιμών των μετάλλων συνδέεται με την αβεβαιότητα που προκαλεί η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και Ευρώπης, μετά τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αυξάνοντας τους φόβους νέου εμπορικού πολέμου.

Οι επενδυτές στρέφονται στα πολύτιμα μέταλλα ως ασφαλή καταφύγια σε περιόδους αβεβαιότητας, ενώ αξιόλογες είναι και οι αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες για διαφοροποίηση έναντι του δολαρίου.

Δεν έχει τέλος η άνοδος των τιμών του χρυσού που σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το πολύτιμο μέταλλο ενισχύεται ήδη πάνω από 10% από τις αρχές του έτους και ξεπέρασε σήμερα τα 4.880 δολάρια η ουγγιά που είναι τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. Πλέον είναι πιθανό σύντομα ο χρυσός να φτάσει τα 5.000 δολάρια. Σε επίπεδα ρεκόρ παραμένει επίσης το ασήμι, στα 95 δολάρια, το οποίο μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες έχει καταγράψει άνοδο πάνω από 30%. Επίσης συνεχίζονται οι ανοδικές τάσεις σε βιομηχανικά μέταλλα όπως ο χαλκός, που τιμάται πλέον πάνω από τα 13.000 δολάρια ο τόνος.

Το νέο ράλι στις τιμές των μετάλλων καταγραφόταν καθώς οι αγορές περίμεναν την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Όλες τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανεβάσει την ένταση με τους Ευρωπαίους απαιτώντας τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και αύξησε τους φόβους για νέο γύρω εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Σε τέτοιες περιόδους αβεβαιότητας τα πολύτιμα μέταλλα συνήθως βλέπουν τις τιμές τους να αυξάνονται, αφού περισσότεροι επενδυτές στρέφονται σε αυτά επειδή τα θεωρούν ως πιο ασφαλή καταφύγια. Μεγάλες είναι το τελευταίο διάστημα οι αγορές χρυσού και από κεντρικές τράπεζες για λόγους διαφοροποίησης προς το δολάριο, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις ανοδικές τάσεις.

Οι κεντρικές τράπεζες εμφανίζονται ως καθαροί αγοραστές χρυσού για περισσότερο από μια δεκαετία, αλλά επιτάχυναν τις αγορές τους μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους πάγωσαν τα κεφάλαια των ρωσικών κεντρικών τραπεζών που τηρούνται στις χώρες τους, αυτό έδειξε πόσο ευάλωτα είναι σε κυρώσεις τα περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα. Έτσι συνεχίστηκε με μεγαλύτερο ρυθμό η διαφοροποίηση σε χρυσό.

Ο παράγοντας Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει προγραμματίσει να μιλήσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας σήμερα το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, δεν έχει δείξει σημάδια υποχώρησης στην προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Αυτό ώθησε τον πρωθυπουργό του νησιού αυτού της Αρκτικής να προειδοποιήσει τον πληθυσμό ακόμη και για πιθανή εισβολή, αν και πρόσθεσε ότι αυτό παρέμενε προς το παρόν τουλάχιστον λιγότερο πιθανό σενάριο.

Επίσης ο Τραμπ έχει δημιουργήσει ανησυχία στις αγορές και με τις επιθέσεις του στην τρέχουσα ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων

Λόγω των αντιδράσεων της ΕΕ στις κινήσεις της Ουάσιγκτον, οι ΗΠΑ έχουν επιπλέον απειλήσει με δασμούς οκτώ ευρωπαϊκά έθνη -συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας. Οι χώρες αυτές έχουν πρωτοστατήσει στις αντιδράσεις κατά της ανάληψης του ελέγχου της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν τώρα τον κίνδυνο ενός καταστροφικού εμπορικού πολέμου, σχολίαζαν αναλυτές στο Bloomberg. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επιτέθηκε χθες από το Νταβός στις εμπορικές τακτικές του Τραμπ. Ακόμη και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ παρενέβη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη είναι ουσιαστικά νεκρή.