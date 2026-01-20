Σε νέα ιστορικά υψηλά σκαρφάλωσαν οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, λόγω ανησυχιών για τις νέες γεωπολιτικές εντάσεις και τις απειλές για την επιβολή δασμών από ΗΠΑ και Ευρώπη με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Γροιλανδία. Η τιμή του χρυσού έφτασε τα 4.684 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι έφτασε τα 94 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία σε περιόδους αβεβαιότητας, με τις τιμές τόσο του χρυσού όσο και του ασημιού να έχουν εκτοξευθεί τον τελευταίο χρόνο. Πέρυσι η τιμή του χρυσού είχε αυξηθεί περισσότερο από 60%, εν μέρει λόγω ανησυχιών για τις παγκόσμιες εντάσεις και την οικονομική αβεβαιότητα.