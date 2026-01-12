Ο πυρετός του χαλκού ανοίγει την πόρτα για megadeals στον κλάδο, αφού παίκτες κολοσσοί μάχονται να αυξήσουν κι άλλο τα μερίδιά τους στην αγορά την ώρα που ο ανταγωνισμός συνεχώς κάνει νέες κινήσεις.

Η μεγαλύτερη εταιρεία ορυχείων και εξορύξεων στον κόσμο, η BHP, δέχεται πιέσεις να απαντήσει με δικές τις μεγάλες συμφωνίες για εξαγορές μετά την επαναπροσέγγιση των κολοσσών Rio Tinto και Glencore για αγορά της δεύτερης από την πρώτη. Η Rio Tinto έχει έδρα το Λονδίνο και τη Μελβούρνη. Η Glencore έχει έδρα τη Βρετανία και την Ελβετία.

Εάν ο γάμος αυτός προχωρήσει θα δημιουργηθεί νέος ισχυρός παίκτης στο χώρο των εξορύξεων που θα εκθρονίσει από την πρώτη θέση την BHP και θα έχει κεφαλαιοποίηση που θα ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τις προβλέψεις για νέες μεγάλες συμφωνίες και εξαγορές στον κλάδο μέσα στο 2026 έκαναν στο Reuters ξένοι τραπεζίτες. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία εξόρυξης Anglo American ανακοίνωσε συγχώνευση με την καναδική Teck Resources δημιουργώντας νέο κολοσσό με επίκεντρο τον χαλκό. Σε εκείνη τη συμφωνία είχε προσπαθήσει να μπει σφήνα και η ΒΗΡ.

Η σύναψη συμφωνιών μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες μετάλλων να αυξήσουν την παραγωγή τους ταχύτερα από ότι θα πετύχαιναν με την ανάπτυξη νέων ορυχείων χαλκού, η οποία μπορεί να απαιτήσει δεκαετίες για να υλοποιηθεί.

Χαλκός και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η αυξανόμενη ζήτηση για χαλκό τροφοδοτείται αυτό το διάστημα περισσότερο από τις κινήσεις ισχυρών παικτών να εξασφαλίσουν περισσότερο από το βασικό αυτό βιομηχανικό μέταλλο, απαραίτητο για την τροφοδοσία τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Η ζήτηση για χαλκό αναμένεται έως το 2040 να ξεπεράσει την προσφορά κατά 25%, ή κατά 10 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της S&P Global. Αυτό αναμένεται ότι θα γίνει εκτός εάν τα ορυχεία αυξήσουν κι άλλο την παραγωγή, κάτι που διαφαίνεται σήμερα δύκσολο να γίνει –τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό.

Οι τιμές του μετάλλου έφτασαν στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα σε επίπεδα ρεκόρ ξεπερνώντας τα 13.000 δολάρια ο τόνος. Οι τιμές του χαλκού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 41% πέρυσι και έχουν συνεχίσει την ανοδική τους τάση και φέτος. Κύρια αιτία η ανησυχία ότι η ζήτηση για το λεγόμενο κόκκινο μέταλλο θα ξεπεράσει την προσφορά. Επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το κατά πόσο θα επιβληθούν νέοι δασμοί φέτος από τις ΗΠΑ στις εισαγωγές επεξεργασμένων προϊόντων χαλκού. Αυτό έχει κάνει παίκτες της αγοράς να σπεύσουν να κλείσουν από τώρα συμβόλαια.

Το Νοέμβριο η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ πρόσθεσε τον χαλκό στον κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και την οικονομία, κατηγοριοποίηση που θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για τη χορήγησης ομοσπονδιακής βοήθειας για την ενθάρρυνση της παραγωγής.

Βασικό μέταλλο στη βιομηχανία

Ο χαλκός είναι περιζήτητος ως αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. Η αυξανόμενη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια, έχει επίσης ενισχύσει τη ζήτηση, όπως και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες για πυρομαχικά μεγάλης περιεκτικότητας σε χαλκό έδειχναν στοιχεία της Wall Street Journal.