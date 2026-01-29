Ο χαλκός εκτοξεύτηκε πάνω από τα 14.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του σε πάνω από 16 χρόνια, λόγω κερδοσκοπικών συναλλαγών στην Κίνα και ενός αδύναμου δολαρίου ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου αυξήθηκαν κατά 7,9% φτάνοντας τα 14.125 δολάρια ανά τόνο, ενώ το συμβόλαιο στο Χρηματιστήριο Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σανγκάης ενισχύθηκε κατά 6,35% φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό τα 108.740 γουάν (15.652 δολάρια) ανά μετρικό τόνο.

Η άνοδος συνδέεται με την έντονη κερδοσκοπική δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης, όπου ο Ιανουάριος κατέγραψε ρεκόρ όγκου συναλλαγών για τα έξι βασικά μέταλλα, με τον χαλκό να σημειώνει τον δεύτερο υψηλότερο ημερήσιο όγκο συναλλαγών την Πέμπτη.

Ο χαλκός εκτοξεύτηκε την Πέμπτη πάνω από τα 14.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων 16 ετών. Η εκτίναξη αυτή αποδίδεται σε έντονη κερδοσκοπική δραστηριότητα στην Κίνα και στην ταυτόχρονη αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ, γεγονός που ενίσχυσε τη συνολική άνοδο στις διεθνείς αγορές μετάλλων.

Στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν άνοδο 7,9%, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό στα 14.125 δολάρια ανά τόνο, προτού υποχωρήσουν ελαφρώς στις πρώτες ευρωπαϊκές συναλλαγές. Αντίστοιχα, στο Χρηματιστήριο Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης το πιο ενεργό συμβόλαιο ενισχύθηκε κατά 6,35% στα 108.740 γουάν (15.652 δολάρια) ανά μετρικό τόνο, επίσης σε ιστορικό υψηλό επίπεδο.

Κερδοσκοπική δραστηριότητα στην Κίνα

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην έντονη κερδοσκοπία που παρατηρείται στη Σαγκάη, το κορυφαίο κέντρο διαπραγμάτευσης εμπορευμάτων της Κίνας. Ο Ιανουάριος κατέγραψε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών όλων των εποχών για τα έξι βασικά μέταλλα, με τον χαλκό να σημειώνει τον δεύτερο υψηλότερο ημερήσιο όγκο συναλλαγών την Πέμπτη.

«Αυτή η άνοδος τροφοδοτείται κυρίως από κερδοσκοπικά κεφάλαια», δήλωσε ο Yan Weijun, επικεφαλής έρευνας μη σιδηρούχων μετάλλων στην Xiamen C&D Inc. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αύξηση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ασιατικών ωρών διαπραγμάτευσης, είναι πιθανό ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για κινεζικά κεφάλαια».

Επενδυτικές προσδοκίες και δολάριο

Οι επενδυτές στρέφονται στα βασικά μέταλλα προσδοκώντας ισχυρότερη ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυξημένες δαπάνες σε τομείς όπως τα κέντρα δεδομένων, η ρομποτική και οι ενεργειακές υποδομές. Η ανακοίνωση της Tesla για επένδυση 20 δισ. δολαρίων φέτος στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική ενίσχυσε περαιτέρω τις προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση μετάλλων.

Η εντυπωσιακή άνοδος των μετάλλων σημειώθηκε παράλληλα με τη συνεχιζόμενη πτώση του δολαρίου, που έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο τετραετίας. Ο δείκτης του δολαρίου βρισκόταν στις 96,22 μονάδες την Πέμπτη, με πτώση 0,2%. Ο Πρόεδρος Trump δήλωσε πρόσφατα ότι δεν τον ανησυχεί η αδυναμία του νομίσματος, σχολιάζοντας: «Νομίζω ότι είναι υπέροχο».

Ένα ασθενέστερο δολάριο καθιστά τα εμπορεύματα πιο ελκυστικά για τους αγοραστές εκτός ΗΠΑ, ενισχύοντας τη ζήτηση για μέταλλα που αποτιμώνται σε δολάρια. Παράλληλα, η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο 3,5% – 3,75% δεν ανέκοψε την πτωτική πορεία του νομίσματος. Ο πρόεδρος Jerome Powell ανέφερε ότι η οικονομία «επεκτείνεται με γερό ρυθμό» ενώ ο πληθωρισμός «παραμένει κάπως υψηλός».

Παρά την άνοδο, αναλυτές προειδοποιούν ότι οι τιμές ενδέχεται να έχουν απομακρυνθεί από τα θεμελιώδη μεγέθη. Η Saxo Bank έκανε λόγο για «μια αυξανόμενη αποσύνδεση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων θεμελιωδών μεγεθών που αποδυναμώνονται – ιδίως στην Κίνα – και μιας όλο και πιο κερδοσκοπικής μανίας των επενδυτών».

Η Goldman Sachs ανέφερε ότι οι παραγγελίες των κινεζικών κατασκευαστών έχουν μειωθεί κατά 10% έως 30%, προειδοποιώντας για πιθανή «τεχνική διόρθωση» καθώς οι αγοραστές φυσικών εμπορευμάτων εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές τιμές.

Αντίδραση των αγορών και προοπτικές

Οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης κινήθηκαν ανοδικά μετά τις εξελίξεις. Η Antofagasta ενισχύθηκε κατά 5,7%, η BHP κατά 4%, η Glencore κατά 3,4%, ενώ η Anglo American σημείωσε άνοδο 3,7%.

Το 2023, ο χαλκός είχε ήδη καταγράψει άνοδο 42%, το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος του από το 2009, λόγω περιορισμών στην παραγωγή ορυχείων και ενισχυμένης ζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω ανησυχιών για πιθανούς δασμούς στις εισαγωγές εξευγενισμένου μετάλλου.