Πανηγυρίζει ο φιλοκυβερνητικός Τύπος, έντυπος και ηλεκτρονικός (τα διάβαζα χθες), που η κυβέρνηση αύξησε, λέει, τη δύναμή της στη Βουλή κατά την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του 2026. Από 156 ψήφους που συνήθως διαθέτει, τις έφτασε στις 159!

Αν και δεν διευκρινίζεται ποιανού είναι η μεγάλη επιτυχία, αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Α’, ο οποίος με τη μεγαλειώδη εμφάνιση που πραγματοποίησε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης κατάφερε να αυξήσει και την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος. Επιτυχία! Αναμφισβήτητη.

Για να δούμε όμως ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι γοητεύτηκαν τόσο πολύ από τον Κυριάκο Α’, ώστε να αποφασίσουν να εγκρίνουν έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν καταρτίστηκε από το κόμμα τους (γιατί επί του παρόντος δεν ανήκουν ακόμη, θα σημειώσω, σε αυτό που υπερψήφισαν): πρόκειται για τρεις βουλευτές προερχόμενους από το νεοναζιστικό μόρφωμα «Σπαρτιάτες»! Από το κόμμα δηλαδή το οποίο οργάνωσε ο έγκλειστος φασίστας Ηλίας του Δομοκού. Αυτοί οι τρεις, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν καμία σημασία, πρόλαβαν και αποστασιοποιήθηκαν από το κασιδιαροκόμμα διότι κατάλαβαν μάλλον έγκαιρα ότι το κόμμα θα κηρυχθεί εκτός νόμου…

Ανησυχητικές ενδείξεις για το μέλλον

Αυτοί οι τρεις «έξυπνοι» και προφανώς προνοητικοί βουλευτές, επειδή αναζητούν πολιτική στέγη για τις επόμενες εκλογές, τι κάνουν; Ψηφίζουν ό,τι φέρνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Α’ στη Βουλή. Πρόκειται για τη μέθοδο «σε έχω από κοντά για να με προσέξεις όταν πρέπει». Δεν τους κατηγορώ αυτούς.

Διότι για μένα δεν είναι αυτοί το πρόβλημα. Για μένα το θέμα είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Α’, ο οποίος δεν αποδοκίμασε την ψήφο των τριών αυτών ακροδεξιών βουλευτών υπέρ του προϋπολογισμού. Που αποδέχθηκε την ψήφο τους και δεν δήλωσε (γιατί δεν μπορεί να την αρνηθεί) ότι δεν τον εκφράζει, δεν την επεδίωξε και δεν τη θέλει σε ένα κορυφαίο νομοθέτημα που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή. Γιατί δεν το έκανε; Διότι ακριβώς ήθελε και αυτός να δείξει ότι ήταν τόσο επιτυχημένος ο προϋπολογισμός ώστε να προσελκύσει και τις ψήφους άλλων, ανεξάρτητων, βουλευτών. Ξέρουμε όλοι ότι πρόκειται για τα απολειφάδια των «Σπαρτιατών» και δεν είναι ωραίες αυτές οι ενδείξεις για το μέλλον. Ασε που μου θυμίζουν εκείνο τον απίθανο Βούτση ως πρόεδρο της Βουλής, που έλεγε ότι οι ψήφοι δεν έχουν χρώμα, όταν επρόκειτο για ψήφους της Χρυσής Αυγής…

Ο νταής που επέλεξε ο Τσίπρας

Αλλη μία (μεγάλη και αυτή) επιτυχία που πρέπει να πιστωθεί στον τιτάνα της πολιτικής, τον εξ εφέδρων πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα: ονομάζεται Νίκος Παππάς, και ο Τσίπρας ουσιαστικά τον έχρισε ευρωβουλευτή, έπειτα από μια αποτυχημένη προσπάθεια να τον χρίσει… δήμαρχο Αθήνας. Ο νταής αυτός, που στάλθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο να εκπροσωπήσει τη χώρα, προχθές το βράδυ στο Στρασβούργο αποκάλυψε μερικές από τις… καλύτερες πτυχές του ταλέντου του (εμείς οι παναθηναϊκοί τις ξέραμε μεν, γιατί τις είχαμε δει στο γήπεδο, οι άλλοι τώρα τις μαθαίνουν): πλάκωσε στο ξύλο έναν δημοσιογράφο, έτσι, για την πλάκα του. Επειδή δεν γούσταρε τη φάτσα του δημοσιογράφου, και πιθανώς και τα γραφόμενά του. Τον έσπασε στο ξύλο τον άνθρωπο, και το περιστατικό βρίσκεται τώρα στην αρμοδιότητα της γαλλικής Δικαιοσύνης, διότι ο συνάδελφος φυσικά τον μήνυσε.

– Εισηγούμαι να καλέσει στο Στρασβούργο, να τον υπερασπιστεί, τον σύντροφό του, τον Πολάκη. Που έχει παρόμοιες διαθέσεις για δημοσιογράφους, δικαστές, τραπεζίτες κ.λπ. Φημισμένος νταής κι αυτός. Από την Κρήτη…

(Οχι, ο Τσίπρας δεν τοποθετήθηκε για τον ξυλοδαρμό κατά του δημοσιογράφου από το πουλέν του…)

Μια ανώδυνη διαγραφή

Πήρε θέση όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, και πιο συγκεκριμένα ο ευγενής πρόεδρος Φάμελλος, ο οποίος αποφάσισε να τον θέσει εκτός της ομάδας των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης να τον παραπέμψει για διαγραφή. Εχω να πω ότι μάλλον αργά αποφάσισαν να πάρουν μέτρα για αυτόν τον τύπο, για αυτόν τον ψευτοτσαμπουκά, διότι πολλές φορές κατά το παρελθόν έχει επιτεθεί σε διάφορους με απαξιωτικούς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς και επειδή ήταν το αγαπημένο «παιδί» του Τσίπρα (υποθέτω, λόγω Παναθηναϊκού) δεν έκαναν τον κόπο να πάρουν κανένα μέτρο εναντίον του. Το κάνουν τώρα, αφού έχει συμβεί αυτό το τρομερό περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου, θέλοντας να διασώσουν τα προσχήματα.

Εχω να πω ότι με τη διαγραφή από την ομάδα των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θα του κάνουν, κατά το κοινώς λεγόμενο, «τα μούτρα κρέας». Ο λεβεντο… (βάλτε ό,τι επίθετο βρείτε πρόχειρο) αυτός θα παραμείνει ευρωβουλευτής, θα εισπράττει τον τεράστιο μισθό των ευρωβουλευτών, δεν θα συνεισφέρει και τίποτε στο κόμμα όπως υποχρεούνται όλοι αυτοί, και θα περνάει ζωάρα στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει στερηθεί έναν ευρωβουλευτή.

Διότι μην περιμένουμε ότι ο Παππάς θα παραιτηθεί από τη θέση του ευρωβουλευτή. Σιγά να μην ιδρώσει το αφτί του επειδή τον διέγραψε ο Φάμελλος. Ισα ίσα που του άνοιξε τον δρόμο για να πάει κατευθείαν στον Τσίπρα που τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Αλλωστε, φίλος του είναι, εκείνος τον διόρισε, όπως προαναφέρω, θα τον υποδεχθεί στο καινούργιο σχήμα. Αυτό να μου το θυμάστε…

Σαν εκδρομή των ΚΑΠΗ

Σε σχέση τώρα με την εκδήλωση στην Πάτρα του εξ εφέδρων προέδρου Τσίπρα, οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι παρά την κοπιώδη προσπάθεια που κατέβαλε ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ να μαζέψει κόσμο στον πολυχώρο Royal της πόλης, η μάζωξη δεν ήταν της κατηγορίας «ουάου» και «πέφτω τ’ ανάσκελα». Οχι. Καλή ήταν, αλλά περισσότερο με εκδρομή των ΚΑΠΗ (υπάρχουν ακόμη;) των γύρω περιοχών στην Πάτρα για να παρακολουθήσουν κάποια θεατρική παράσταση έδειχνε, παρά για σοβαρή πολιτική εκδήλωση – προανάκρουσμα μιας θεαματικής πολιτικής πρωτοβουλίας που θα αναλάβει ο αρχηγός για να μας σώσει από τα νύχια του Κυριάκου Α’, τον οποίο, ως γνωστόν, συνδράμει ο Κυριάκος Β’.

Πολλοί ηλικιωμένοι, ελάχιστοι νέοι και κανένας φιγουράτος πασόκος της περιοχής, που έχει χαρακτηριστεί ως «το κάστρο των Παπανδρέου». Λογικό, και καλά έκαναν. Ο τύπος, που είναι πια πραγματικός χορηγός του Κυριάκου Α΄, κάνει ό,τι μπορεί να δυσφημήσει την αντιπολίτευση, και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, καθότι τους άλλους τους έχει του χεριού του. Δικοί του είναι, τους διαλύει οσονούπω, γιατί χρειάζεται να τους την «πέσει» περισσότερο; Αλλωστε, τους έχει ξεφτιλίσει ήδη. Και μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, και με τον «εξώστη» που τους επεφύλαξε στο «Παλλάς». Με το ΠΑΣΟΚ τα έχει, το ΠΑΣΟΚ βρίζει…

«Κοίτα ποιος μιλάει»

Διαβάστε περικοπή από την ομιλία του στην Πάτρα, που μας θυμίζει τις καλύτερες περιόδους που συγκυβερνούσε με τον ανεπανάληπτο καμμένο συνέταιρό του:

«Μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοιχτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να μην είναι ο Μητσοτάκης; Και όποιος δεν μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του που να μην έχουν κάποια δημόσια στιγμή θαυμάσει τον Μητσοτάκη;».

Οχι, βρε, μπορεί να αμφισβητήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτός που την έφερε στην εξουσία, και μάλιστα δύο φορές, όπως όλοι θυμόμαστε, το 2019 και εν συνεχεία το 2023, όταν δημιούργησε αυτό το τερατούργημα της απόλυτης πλειοψηφίας, η οποία γέννησε τόσα δεινά για τη χώρα! Στην περίπτωση Τσίπρα και όσων λέει για το ΠΑΣΟΚ ισχύει απολύτως το γνωστό «έλα, Χριστέ κι Απόστολε, κοίτα ποιος μιλάει»…