Ο Νίκος Παππάς σε ανάρτησή του στο Instagram αναφέρεται στο περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Τρίτης στο Στρασβούργο με δημοσιογράφο που τον κατήγγειλε ότι τον γρονθοκόπησε. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα, και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Ομως ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης.

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση-πρόκληση απέναντι σε μένα, και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ισως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση ακολούθησε τη μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, καθώς και την απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, να απομακρύνει τον Νίκο Παππά από την ευρωομάδα του κόμματος και να κινήσει τις διαδικασίες για τη διαγραφή του από το κόμμα.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.

Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.

Καταγγελία ότι ο ευρωβουλευτής χτύπησε δημοσιογράφο

Επίθεση από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά κατήγγειλε ότι δέχθηκε δημοσιογράφος του NEWS 24/7 καθώς βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του NEWS 24/7 , το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Κατά το σχετικό άρθρο, ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

«Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του, ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε λόγο λέγοντας του “μη με ξαναακουμπήσεις”. Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Ν. Γιαννόπουλο να “βγουν έξω να λογαριαστούν”. Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων» συνεχίζει το δημοσίευμα ενώ προστίθεται:

«Ο Νίκος Γιαννόπουλος, όπως αναφέρεται, παρά το σοκ και τον πόνο του απευθύνθηκε φωνάζοντας του “τι κάνεις εκεί; εισαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής”. “Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;” ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή».

«Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά. Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ (ο παθών, δημοσιογράφοι και ο Ν. Παππάς με συνεργάτες του). Ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του» κατά το σάιτ.

Κατά τη σχετική καταγγελία, μετά τα μεσάνυχτα ο δημοσιογράφος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία ουδέποτε απάντησε.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος έκανε ανάρτηση για το περιστατικό και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook αναφέροντας: ««Καλησπέρα σε όλους,όλες,όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους…» .