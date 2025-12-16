Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στην Πάτρα το βιβλίο του «Ιθάκη».

Μετωπική επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, ειδικά στους τομείς της οικονομίας και των σκανδάλων, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα.

Στη μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα εκδηλώσεων, στη μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει το βιβλίο του για πρώτη φορά στην περιφέρεια και ήδη παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες και στελέχη της κεντροαριστεράς όλων των κομματικών και πολιτικών αποχρώσεων.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζητούν οι: Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας και ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης.

Δείτε απευθείας εικόνα από την εκδήλωση: