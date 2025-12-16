Εν μέσω του καλοκαιριού στην Αυστραλία, η πιο διάσημη παραλία μετατράπηκε σε πολεμικό τοπίο έπειτα από επίθεση δύο ενόπλων σε εβραϊκή γιορτή, με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Μέσα στο σοκ και το πένθος η Αυστραλία διαπιστώνει πόσο έχει αυξηθεί ο αντισημιτισμός, τα τελευταία χρόνια, στη χώρα, με τις Αρχές να συσκέπτονται για τη λήψη άμεσων μέτρων.

Τα στοιχεία δείχνουν πως τα τελευταία δύο χρόνια, και ιδιαίτερα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και την ισραηλινή εισβολή στη Γάζα, έχει σημειωθεί απότομη αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας, καταγράφηκαν περισσότερα από 1.600 τέτοια περιστατικά στο συγκεκριμένο διάστημα – πενταπλάσια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εγιναν ιδιαίτερα στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, όπου ζει το 85% του εβραϊκού πληθυσμού της Αυστραλίας.

Τον Αύγουστο, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε κατηγόρησε το Ιράν ότι οργάνωσε δύο αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η χθεσινή επίθεση σε δημόσιο άναμμα κεριών για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά είχε κάποια σχέση με το Ιράν. Οι μυστικές υπηρεσίες της Αυστραλίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Τεχεράνη βρισκόταν πίσω από εμπρηστικές επιθέσεις σε μια εταιρεία τροφίμων κοσέρ στο Σίδνεϊ τον Οκτώβριο του 2024 και στη συναγωγή Adass Israel της Μελβούρνης δύο μήνες αργότερα. Τον Αύγουστο, η Αυστραλία απήλασε τον πρεσβευτή του Ιράν αφού κατηγόρησε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης της χώρας ότι βρισκόταν πίσω από ορισμένες από τις επιθέσεις.

Καταγράφηκαν επίσης πολλοί εμπρησμοί, γκραφίτι και περιστατικά ρητορικής μίσους σε βαθμό που ώθησαν τον Μάικ Μπέρτζες, γενικό διευθυντή του Αυστραλιανού Οργανισμού Πληροφοριών Ασφαλείας, να διακηρύξει ότι η κορυφαία προτεραιότητά του όσον αφορά την απειλή για τη ζωή είναι ο αντισημιτισμός.

Η Αυστραλία, μια χώρα 28 εκατ. κατοίκων, φιλοξενεί περίπου 117.000 Εβραίους. Το Yad Vashem, το επίσημο κέντρο μνήμης του Ολοκαυτώματος, έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες για την επικίνδυνη αύξηση των αντισημιτικών επιθέσεων στην Αυστραλία. Εχει καλέσει τις αυστραλιανές Αρχές να «εφαρμόσουν ισχυρές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του μίσους και τη διδασκαλία σχετικά με τους τρομερούς κινδύνους του ανεξέλεγκτου αντισημιτισμού». Εβραίοι ηγέτες από τις επτά μεγαλύτερες κοινότητες της διασποράς στον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να ζητήσουν δράση κατά του αντισημιτισμού στη χώρα.

«Τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι ενώ ο αντισημιτισμός αυξάνεται, θα σταματούσε σε λεκτικές προσβολές και εμπρησμούς – ότι οι Αυστραλοί είναι πολύ καλοί για να καταφύγουν σε ακραία βία», έγραψε στο LinkedIn ο Τζέικ Κλάιν, εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας εξόρυξης χρυσού Evolution Mining, αφού επισκέφθηκε την παραλία Μποντάι μετά την επίθεση. «Αλλά τώρα αυτή η ψευδαίσθηση διαλύθηκε».

Εκθεση της Ομάδας Ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας, η οποία προστατεύει τις συναγωγές και τις εβραϊκές εκδηλώσεις στην Αυστραλία, ανέφερε ότι οι αντισημιτικές επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 26% το 2024, σε 1.045 περιστατικά, το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε σε ένα μόνο έτος. Κυμαίνονταν από κακοποιητική συμπεριφορά έως ζημιές σε περιουσίες, επιθέσεις και έξι πράξεις ακραίας βίας.

Η επίθεση στην παραλία Μποντάι «δεν ήταν ένα μεμονωμένο και αυθόρμητο γεγονός», δήλωσε ο Τζος Φρίντενμπεργκ, πρώην ταμίας και νυν πρόεδρος της Goldman Sachs Αυστραλίας, στο Sky News, αλλά «μια κορύφωση μίσους». Και αναφέρει μια σειρά από περισσότερα από 20 περιστατικά τα τελευταία δύο χρόνια που, εκτός από επιθέσεις με όπλα, περιλαμβάνουν ζημιές σε γραφεία εβραίων πολιτικών, το «doxxing» ή κακόβουλη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εβραίους καλλιτέχνες και επιχειρηματίες, και εβδομαδιαίες διαμαρτυρίες με συνθήματα όπως «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα», κάτι που πολλοί Εβραίοι ερμηνεύουν ως απειλή βίας και όχι ως έκκληση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ο Αλμπανέζε έχει επικριθεί από κοινοτικές ομάδες και πολιτικούς αντιπάλους επειδή δεν ενήργησε πιο αποφασιστικά για να ανταποκριθεί στην αύξηση των βίαιων αντισημιτικών επιθέσεων και επειδή δεν υιοθέτησε πολλές από τις προτάσεις που είχαν γίνει. «Δεν υπάρχει θέση στην Αυστραλία για αντισημιτισμό. Δεν υπάρχει θέση για μίσος», δήλωσε λίγο πριν από την έκτακτη συνεδρίαση επιτροπής που θα λάβει μέτρα ώστε «η εβραϊκή κοινότητα να νιώσει ξανά ασφαλής».