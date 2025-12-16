Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον «ήρωα» της παραλίας Μπόνταϊ, τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο οποίος επενέβη για να σταματήσει έναν από τους δράστες της πιο φονικής επίθεσης με πυροβόλα όπλα που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην παραλία του Σίδνεϊ για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ για περίπου δέκα λεπτά, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας 42 άλλους.

Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, οπωροπώλης στο επάγγελμα, φαίνεται να κινείται ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα υπό καταιγισμό πυρών και να αρπάζει το τουφέκι ενός από τους δράστες. Η πράξη του χαιρετίστηκε ως ηρωική από αυστραλούς και ξένους ηγέτες, από τον Άντονι Αλμπανέζι έως τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Πήγαινε να αγοράσει έναν καφέ και βρέθηκε μπροστά σε ανθρώπους που τους πυροβολούσαν», αφηγήθηκε ο Αλμπανέζι μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο. «Αποφάσισε να δράσει και το θάρρος του είναι πηγή έμπνευσης για όλους τους Αυστραλούς».

Ο Άχμεντ τραυματίστηκε στον ώμο από σφαίρες κατά τη διάρκεια της πάλης με έναν από τους δράστες. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα χρειαστεί «να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση» αύριο, Τετάρτη.

«Τη στιγμή που γινόμασταν μάρτυρες κακόβουλων πράξεων, έλαμψε ως παράδειγμα της δύναμης της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Αλμπανέζι. «Είμαστε μια θαρραλέα χώρα. Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ ενσαρκώνει ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας».

Από το νοσοκομείο, με σωλήνες στη μύτη, ο Άχμεντ ευχαρίστησε στα αραβικά όσους τον στηρίζουν, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εκτιμώ τις προσπάθειες καθενός (…). Ας μπορέσει ο Αλλάχ να σας ανταμείψει και να σας χαρίσει την ευημερία», ανέφερε, σύμφωνα με αγγλική μετάφραση του δημόσιου τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού TRT World.

Ο πατέρας δύο παιδιών, με καταγωγή από τη Συρία, ζει στην Αυστραλία εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η μητέρα του δήλωσε τη Δευτέρα στο αυστραλιανό μέσο ABC ότι δεν έχει πάψει να αισθάνεται «ενοχές και να κλαίει» αφότου ενημερώθηκε πως ο γιος της τραυματίστηκε από σφαίρα «σ’ ένα ατύχημα». «Παρακαλούμε να τον σώσει ο Θεός», είπε συγκινημένη.

Μέσω διαδικτυακής καμπάνιας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1,9 εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ) για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων του.