Σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια έχουν συγκεντρωθεί σε δωρεές για τον 43χρονο Αχμέντ ελ Αχμέντ, ο οποίος αναδείχθηκε ήρωας κατά την πολύνεκρη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Ο Αχμέντ έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο προσπαθώντας να αφοπλίσει έναν από τους δύο δράστες, σε επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα 10χρονο κορίτσι.

Ο Αχμέντ, πατέρας δύο παιδιών και ιδιοκτήτης μανάβικου, νοσηλεύεται με δύο τραύματα από σφαίρες στον ώμο, μετά την επέμβασή του το βράδυ της Κυριακής (14/12). Οι δύο άνδρες που άνοιξαν πυρ εναντίον περίπου χιλίων ανθρώπων στη Μπονταϊ για τον εορτασμό του Χανουκά.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον Αχμέντ να πλησιάζει τον ένοπλο μέσα από τον χώρο στάθμευσης της Campbell Parade, χρησιμοποιώντας σταθμευμένα αυτοκίνητα για κάλυψη. Όταν έφτασε κοντά, όρμησε στον δράστη και κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν, είχε μιλήσει στον ξάδελφό του, Τζοζέι Αλκαντζ, εκφράζοντας τον φόβο ότι μπορεί να μην τα καταφέρει, ζητώντας του να ενημερώσει την οικογένειά του σε περίπτωση που χάσει τη ζωή του. «Μου είπε: “θα πεθάνω, σε παρακαλώ δες την οικογένειά μου και πες τους ότι σκοτώθηκα προσπαθώντας να σώσω ζωές”», ανέφερε ο Αλκαντζ, σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κοντά στον χώρο των εκδηλώσεων για το Χανουκά, όπου οι δύο άνδρες είχαν προσφερθεί φαγητό λίγο πριν ξεσπάσουν οι πυροβολισμοί. Στο βίντεο φαίνεται επίσης ο 50χρονος Σατζίντ Ακράμ να υποχωρεί, ενώ ο Αχμέντ στρέφει το όπλο προς το μέρος του και στη συνέχεια το ακουμπά σε ένα δέντρο. Δεύτερος πολίτης πλησίασε τον δράστη και του πέταξε αντικείμενο.

Ο δεύτερος δράστης, ο 24χρονος γιος του Ακράμ, Ναβίντ, τραυμάτισε τον Αχμέντ, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρίσιμα τραύματα υπό αστυνομική φρουρά. Ο πατέρας του σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο.

Η γενναία πράξη του Αχμέντ προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, με τη δημιουργία καμπάνιας στο GoFundMe που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1 εκατ. δολάρια από περισσότερες από 5.000 δωρεές. Μεταξύ των δωρητών περιλαμβάνεται και ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν, ο οποίος προσέφερε 100.000 δολάρια.

Ο Αχμέντ παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ η πράξη του αναγνωρίζεται ως καθοριστική για την αποτροπή μεγαλύτερης τραγωδίας. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον Αχμέντ «πάρα πολύ γενναίο άνθρωπο» που έσωσε πολλές ζωές.