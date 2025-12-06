Δημοφιλή
Μικρά και μεγάλα μυστήρια
Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Αρη και στον ΠΑΟΚ ήταν το μόνο ματς σε αυτή την αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος που άξιζε κανείς να το δει. Εληξε ισόπαλο με 1-1. Αλλά είναι και απόδειξη της κακοδαιμονίας που έχει ο Αρης αυτόν τον καιρό. Που χρειάζεται ευχέλαιο, ξεμάτιασμα, εξορκισμό κτλ. κτλ. Κακοδαιμονία Στην προηγούμενη αγωνιστική […]
Οι μόνοι που χθες ενθουσιάστηκαν
Η φωτογραφία του φαντάρου που ενώ είναι στη σκοπιά παρακολουθεί το ματς της Ελλάδας Σύρου με τον Ολυμπιακό έκανε τον γύρο του Διαδικτύου χθες. Στη Σύρο το τοπικό στρατόπεδο είναι κολλημένο με το γήπεδο: ο στρατιώτης έκανε μια σκοπιά προνομιακή – υποθέτω ότι παρακάλεσε για την τοποθέτησή του. Ελπίζω του παιδιού να μην του βγει […]
Πολλά απλά γίνονται για να γίνουν
Κάτι που μου έκανε εντύπωση καθώς διάβαζα τις λεπτομέρειες της βράβευσης του Χρήστου Μουζακίτη στον ιταλικό Τύπο είναι η διαφορά με την οποία κέρδισε στη σχετική ψηφοφορία τον βασικό του αντίπαλο, τον Τούρκο Κέναν Γιλντίζ, ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους. Ενα μόλις μήνα πριν η διαφορά των δύο ήταν ελάχιστη: στον ιστότοπο του σχετικού βραβείου φαίνεται πως […]
Πολύ νωρίς αλλά πολύ μακριά
Η AEK κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 2-3 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας την Κυριακή το βράδυ σταματώντας ένα πολύ κακό σερί που είχε στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς είχε ηττηθεί σε συνολικά εννέα: σε επτά με προπονητή τον Αλμέιδα και σε δύο με προπονητή τον Νίκολιτς. Το ντέρμπι μας υπενθυμίζει δύο ποδοσφαιρικά αξιώματα. Το […]
Πιο σημαντική από αυτό που φαίνεται
Στο ποδόσφαιρο μια χαμένη ευκαιρία μπορεί να γίνει λόγος για να κερδίσει μια ομάδα: συνέβη στο χθεσινό ματς του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι είχαν μια μοναδική ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ: ο Αλεξιτς βρέθηκε εντός της μικρής περιοχής ανενόχλητος και με την μπάλα στρωμένη μπροστά του. Ο τερματοφύλακας […]