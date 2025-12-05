Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Ντόναλντ Τραμπ. Η FIFA τα έδωσε όλα προκειμένου να εξευμενίσει τον αμερικανό πρόεδρο, να αποκτήσει την εύνοιά του και να ελέγξει τις άγαρμπες κινήσεις του που μπορεί να τινάξουν στον αέρα τη διοργάνωση.

Είναι πλέον φανερό πως μέσω του Παγκοσμίου Κυπέλλου οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν επίδειξη ισχύος. Αντιπαραβάλλοντας τον τρόπο που έχουν αντιμετωπιστεί άλλες διοργανώτριες χώρες Μουντιάλ και Ολυμπιακών Αγώνων, όπως η Κίνα, η Ρωσία, το Κατάρ και φυσικά η Ελλάδα, γίνεται αμέσως αντιληπτός ο πολιτικός νεποτισμός υπέρ των Αμερικανών.

Αντί να απειλεί η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου πως θα αφαιρέσει τη διοργάνωση από τις ΗΠΑ αν δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες το βαθύ νόημα των οποίων είναι η συνένωση των λαών υπό την ομπρέλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί ως πολιτικό όπλο το Μουντιάλ για να επιτίθεται στους αντίπαλους Δημοκρατικούς που ελέγχουν πόλεις και πολιτείες των ΗΠΑ που θα φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης.

Με πρόσχημα την ασφάλεια έχει δημιουργήσει black list με 19 χώρες στους πολίτες των οποίων δεν επιτρέπει να πατήσουν το πόδι τους σε αμερικανικό έδαφος. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Αϊτή και το Ιράν που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι πρωτοφανές για διεθνή διοργάνωση τέτοιου βεληνεκούς.

Τη φουκαριάρα την Ελλάδα την είχαν δέσει χειροπόδαρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, της επέβαλαν αγορές πανάκριβων συστημάτων αποτροπής τρομοκρατικών επιθέσεων με δικαιολογία την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και βέβαια ούτε λόγος για αποκλεισμό χωρών για «λόγους ασφάλειας». Η απειλή της αφαίρεσης της διοργάνωσης με μπαμπούλα το Σίδνεϊ κρεμόταν από πάνω μας ως Δαμόκλειος σπάθη ενώ η ηγεσία της ΔΟΕ μας αντιμετώπιζε ως τριτοκοσμική χώρα, χαϊδεύοντας παράλληλα τα αφτιά των ΗΠΑ και των χωρών που ήλεγχαν – Βρετανία, Αυστραλία, Καναδάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χορεύει στο ταψί φίλους και αντιπάλους υπό τους ήχους του αγαπημένου του «YMCA» το οποίο θα ακούσει και σήμερα στο τέλος της κλήρωσης στο John F. Kennedy Center της Ουάσιγκτον, θα λάβει και το βραβείο για την ειρήνη που θεσμοθέτησε η FIFA, μπορεί να του κάνουν δώρο και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπως συνέβη με το αντίστοιχο της διοργάνωσης των συλλόγων και στο τέλος να πει «αποθεώστε με». Στην πρώτη σειρά των κλακαδάρων θα κάθεται ο μέγας βεζύρης του ποδοσφαίρου που κατάφερε να βάλει δέκα γκολ στον Πλατινί κι ας μην ξέρει ρούπι από μπάλα.