Αδυναμία στη Χάιντι Κλουμ φαίνεται πως έχει η FIFA αφού για δεύτερη φορά επιλέγεται το διάσημο σούπερ μόντελ από τη Γερμανία να παρουσιάσει κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Είκοσι χρόνια μετά την παρουσίαση της κλήρωσης του Μουντιάλ που είχε αναλάβει να διοργανώσει η χώρα της, η Χάιντι Κλουμ επιστρέφει ξανά στα ποδοσφαιρικά δρώμενα για να πρωταγωνιστήσει την Παρασκευή στο σόου της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής που θα φιλοξενηθεί στο John F. Kennedy Center της Ουάσιγκτον. Στο πλευρό της θα βρίσκονται γνωστά ονόματα όπως ο κωμικός και ηθοποιός Κέβιν Χαρτ και ο επίσης ηθοποιός Ντάνι Ραμίρες.

«Αφού είχα συμμετάσχει σε αυτή την εκδήλωση πριν από είκοσι χρόνια στη χώρα μου, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό να παρουσιάσω ξανά την κλήρωση», δήλωσε η Κλουμ. «Το Παγκόσμιο Κύπελλο ενώνει τον κόσμο όπως τίποτε άλλο, και είναι απίστευτη τιμή να είμαι ξανά μέρος αυτής της μαγείας – αυτή τη φορά σε μια ακόμη μεγαλύτερη σκηνή, με τρεις χώρες-διοργανώτριες και 48 ομάδες.»

Εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο θα απολαύσουν ένα υψηλού επιπέδου ψυχαγωγικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουν ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι και ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Στη σκηνή θα βρίσκεται και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Νικόλ Σέρζινγκερ. Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης των ομίλων του Μουντιάλ, θα ανέβουν στη σκηνή οι Village People με τον διαχρονικό τους ύμνο «Y.M.C.A.».