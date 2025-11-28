Η Πορτογαλία Κ17 ολοκλήρωσε ένα ονειρικό ταξίδι και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, επικρατώντας 1-0 της μαχητικής Αυστρίας στον τελικό του Μουντιάλ Κ17. Η γενιά αυτή γέμισε το τουρνουά με ποιότητα, ωριμότητα και ποδόσφαιρο που θύμιζε έτοιμους επαγγελματίες, παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Το μεγαλύτερο highlight προέκυψε από ένα στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Στο βίντεο της πορτογαλικής ομοσπονδίας, οι παίκτες εμφανίζονται να ανεβαίνουν στο βάθρο, να ποζάρουν με τα μετάλλια, να χορεύουν και να φωτογραφίζονται. Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, η εικόνα αλλάζει: οι νεαροί διεθνείς κάθονται κάτω, ανοίγουν τις τσάντες τους και βγάζουν τα βιβλία για να… διαβάσουν για το σχολείο.

Η στιγμή έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες σχόλια να αποθεώνουν τους μικρούς Πορτογάλους νυν παγκόσμιους πρωταθλητές.