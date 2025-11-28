Ο επιθετικός της Γκενκ, Κωνσταντίνος Καρέτσας, σκόραρε στο 45+2, κάνοντας το 2-0 και δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Το τέρμα του Καρέτσα ξεχώρισε ανάμεσα στα 56 γκολ που σημειώθηκαν στη 5η αγωνιστική της League phase και προτάθηκε από την UEFA ως ένα από τα κορυφαία.

Η Γκενκ διατήρησε το προβάδισμά της, παρά την μείωση του σκορ από τη Βασιλεία στο 2-1, και το γκολ του Καρέτσα αποτελεί πλέον υποψήφιο για τη διάκριση του καλύτερου τέρματος της αγωνιστικής.