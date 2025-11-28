Οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο εντάχθηκαν σήμερα (28/11) στην Εθνική Ομάδα, ενισχύοντας την ελληνική αποστολή μετά τη νίκη επί της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη. Η προπόνηση έγινε στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ, ενώ αύριο η αποστολή αναχωρεί για την Πορτογαλία για τη συνέχεια της προετοιμασίας.

Στη δωδεκάδα της Εθνικής, ο Ναζ Μήττου-Λονγκ αντικαθιστά τον αδελφό του, Ελάιζα, ενώ στην ομάδα προστέθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας. Η ελληνική ομάδα ετοιμάζεται για το κρίσιμο παιχνίδι στις 30 Νοεμβρίου, με στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει σε τροχιά πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η Εθνική Ανδρών άρχισε με θετικό τρόπο τον, μακρύ, δρόμο προς το FIBA World Cup 2027, νικώντας με πολύ καλή εμφάνιση τη Ρουμανία στο Αλεξάνδρειο. Η επόμενη υποχρέωση είναι στο Πόρτο με αντίπαλο την Πορτογαλία (Κυριακή 30/11, 19.00) και σήμερα οι διεθνείς, παρά το χθεσινό παιχνίδι και το ταξίδι για την Αθήνα αμέσως μετά, άρχισαν την προετοιμασία τους γι’ αυτή την αναμέτρηση με μια προπόνηση στο ΣΕΦ.

Στην αποστολή που θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για την Πορτογαλία, για να αντιμετωπίσει την ομάδα που άρχισε με εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη επί του Μαυροβούνιου, θα υπάρχουν νέα πρόσωπα σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, μαζί με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ενσωματώθηκαν σήμερα στην ομάδα όπως ήταν προγραμματισμένο μετά τον αγώνα τους με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, ο Ναζ Μήτρου – Λονγκ αντιθιαστά τον αδελφό του Ελάιζα που έκανε χθες το ντεμπούτο του, ενώ στη 12άδα συμπεριλήφθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα ταξιδέψουν αύριο είναι οι, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Περσίδης».