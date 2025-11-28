Δεν είναι λίγα όσα πετυχαίνει έως τώρα ο Ράφα Μπενίτεθ στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι μεν υπάρχει η χρυσόσκονη του Ισπανού προπονητή, ωστόσο ο ίδιος δείχνει πως ήρθε με διάθεση να αφήσει στην Ελλάδα το στίγμα του και να βελτιώσει τον πράσινο οργανισμό, που είναι αλήθεια πως ταλαιπωρήθηκε από επιλογές για τον πάγκο που δεν βγήκαν.

Ούτε ο Αλόνσο, αλλά ούτε και ο Βιτόρια, κόουτς που μάλλον κακώς έμεινε και μετά το καλοκαίρι, έδωσαν το παραπάνω ή όσα ανέμεναν οι οπαδοί του Τριφυλλιού. Ο σχεδιασμός ανεπαρκής, η διαχείριση του υλικού προβληματική, οπότε οι γκέλες και η αστάθεια ήταν στην ημερήσια διάταξη. Η δε έλευση του Κόντη, μόνο προς στιγμή έφερε αποτέλεσμα κι ας είχε ο Ελληνας προπονητής την αποδοχή ορισμένων έμπειρων ποδοσφαιριστών της ομάδας, όπως ήταν ο Μπακασέτας και ο Σιώπης.

Κι ύστερα ήρθε ο Μπενίτεθ. Ένα χαρτί πριν από το οριστικό χάσιμο μιας παρτίδας. Τι κάνει ο Ισπανός; Αρχικά φροντίζει να «ανοίγει» το ρόστερ, πάει να πει πως αξιοποιεί τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του. Αν εμπνέονται από τον Ράφα είναι δύσκολο ή νωρίς να το πούμε τούτη την ώρα, σίγουρα όμως ο Λαφόν δείχνει σταθερότητα στο τέρμα κάτι που του έλειπε στην αρχή, ο Ζαρουρί έκανε κόντρα στη Στουρμ Γκρατς ένα πληθωρικό ματς και με εξαιρετική ασίστ στον Σφιντέρσκι, ενώ ο Πολωνός φορ επιβεβαιώνει πως ασφαλώς δεν είναι σπουδαία κλάση, βρίσκει όμως τον δρόμο προς τα δίχτυα και δεν μπορείς να τον αγνοήσεις.

Ο δε Καλάμπρια, από ‘ κει που ήταν στην αφάνεια, μοιάζει να παίρνει μπροστά. Απέναντι στο σύνολο των Αυστριακών, έκανε εκκίνηση με χαμηλές στροφές, στην πορεία όμως ανέβηκε και ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, η συνεισφορά του λογίζεται ως αξιοπρόσεκτη. Γιατί συνεργάστηκε καλά με τους συμπαίκτες του και επιπρόσθετα σημείωσε ένα όντως θεαματικό γκολ. Αν συνεχίσει έτσι, μπορεί να βοηθήσει. Αρκεί να αποκτήσει παραπάνω δυνάμεις και ρυθμό αγώνων.

Το μεγάλο εύρημα του Μπενίτεθ; Όχι κάτι το φοβερό. Σίγουρα όμως η επιλογή με τους τρεις κεντρικούς μπακ, είναι κάτι που φαίνεται να «δένει» τα μετόπισθεν. Ο Τουμπά και ο Πάλμερ – Μπράουν είναι οι σταθερές επιλογές του Μπενίτεθ, στην Ελλάδα είδαμε τον Γεντβάι στα δεξιά και μάλιστα βρήκε δύο ωραιότατα γκολ ο παίκτης στο πρωτάθλημα, ενώ στο ευρωπαϊκό ραντεβού της Πέμπτης θέση πήρε ο (ξεχασμένος) Ινγκασον.

Συμπέρασμα: μικρά μικρά βήματα για να φτιάξει παραπάνω η εικόνα του Παναθηναϊκού. Και με το επικείμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, βράδυ Κυριακής στο πράσινο σπίτι, πολλά να σημαίνει για την εξέλιξη της όλης προσπάθειας.