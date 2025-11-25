Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με κύριο θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία, αναμένεται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης της «πράσινης» ΠΑΕ, σε μια περίοδο που ο σύλλογος επιδιώκει σταθερότητα και περαιτέρω ανάπτυξη σε διοικητικό και αγωνιστικό επίπεδο.

Παράλληλα, στη συνέλευση προβλέπεται και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη να αναμένεται να επιστρέψει στο σχήμα.

