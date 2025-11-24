Με φρέσκο… αέρα από τις επιστροφές ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης» ενόψει της κρίσιμης ευρωπαϊκής μάχης με τη Στουρμ Γκρατς την Πέμπτη.

Το σημαντικότερο νέο της ημέρας ήταν ότι Καλάμπρια, Κώτσιρας και Ντέσερς συμμετείχαν για πρώτη φορά σε πλήρη προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα.

Από την άλλη, τα προβλήματα δεν λείπουν. Ντραγκόφσκι, Πελίστρι και Σάντσες συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια και Λαφόν έκαναν θεραπεία. Μάλιστα, οι δύο τελευταίοι θα κάνουν μαγνητική, για να φανεί η ακριβής κατάσταση των τραυματισμών τους.