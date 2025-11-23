Επιβλητικός ήταν ο Παναθηναϊκός στις Σέρρες, επικρατώντας με άνεση του Πανσερραϊκού με 3-0.

Οι Ζαρουρί, Γεντβάι και Μπακασέτας ήταν οι σκόρερ των «πράσινων», αποχώρησαν τραυματίες οι Τσιριβέγια και Λαφόν.

Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα έκανε ο 18χρονος Μπόκος, επανεμφάνιση Κότσαρη μετά από έξι χρόνια, πάνω από 2.500 οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν εντυπωσιακή παρουσία στις εξέδρες, νέα συνθήματα κατά του Γιάννη Αλαφούζου.

Η εξέλιξη του ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Πανσερραϊκό να φτάνει κοντά στο γκολ, καθώς ο Νούνελι απείλησε στο 7’ και στο 13’, με τον Λαφόν στη δεύτερη φάση να επεμβαίνει εντυπωσιακά. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, ζητώντας πέναλτι στο 29’ και χάνοντας ευκαιρίες με τον Γεντβάι στο 31’ και τον Πάλμερ-Μπράουν στο 35’. Στο 40’, μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Τετέ έφερε την ασίστ για τον Ζαρουρί, που άνοιξε το σκορ με ψύχραιμο πλασέ. Στο 45’+3’, ο Τετέ είχε ακόμη ένα καλό σουτ, χωρίς να βρει στόχο.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καταιγισμό ευκαιριών για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπακασέτας απείλησε στο 46’ και στο 48’, ενώ ο Πάντοβιτς έχασε νέα φάση στο 49’. Οι «πράσινοι» πίεζαν διαρκώς, με τους Μπακασέτα και Γεντβάι να δοκιμάζουν ξανά στο 51’ και το 55’. Η υπεροχή τους καρποφόρησε στο 60’, όταν ο Τετέ σέρβιρε και ο Γεντβάι σκόραρε με εντυπωσιακό ψαλιδάκι για το 2-0.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Στο 69’, ο Μπακασέτας ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με δυνατό σουτ. Ο Πανσερραϊκός αντέδρασε στο 74’ με τον Βόλνεϊ, αλλά ο Κότσαρης απέκρουσε, ενώ ο Ζαρουρί απείλησε στο 77’ χωρίς επιτυχία.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο, Κάλιλιν (66′ Τσαούσης), Λύρατζης, Λιάσος, Δοϊρανλής (66′ Ομεόνγκα), Γκριν, Νούνελι, Μπρουκς (57′ Γκαλβάν), Καρέλης (57′ Μάρας, 80′ Μπανζάκι).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν (46′ Κότσαρης), Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Σιώπης, Τσιριβέγια (42′ Τσέριν), Ζαρουρί (82′ Μπόκος), Μπακασέτας, Τετέ (82′ Μαντσίνι), Πάντοβιτς (73′ Σφιντέρσκι).