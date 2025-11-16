Η αλήθεια είναι ότι η τέτοια συνέντευξη αθλητικού παράγοντα δεν έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον στη χώρα μας. Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να μιλήσει αρχικά σε λίγους, σε επιλεγμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Μετά την γενική κατακραυγή, θα κάνει κι από μία ερώτηση κάθε μέσο. Αλλά και πάλι το θέμα είναι να ακούσουμε απαντήσεις. Όχι εμείς, κυρίως ο κόσμος του Παναθηναϊκού, για όσα έχουν γίνει στο παρελθόν και όσα θα γίνουν στο μέλλον. Αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε πάρα πολλά από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ερωτήματα τα οποία καίνε και ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί.

Κορυφαίο, σημαντικότερο και αυτό που ασφαλώς θέλει να ακούσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι γιατί οδηγήθηκε ο σύλλογος στην καταστροφική σεζόν με την υπόθεση Βέμερ, την τιμωρία, την απαγόρευση μεταγραφών, τον ευρωπαϊκό «αφανισμό». Πράγματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει ο Γιάννης Αλαφούζος, καθώς το όνομά του είναι συνδεδεμένο με τη μαύρη σελίδα στην Ιστορία του Παναθηναϊκού.

Πολλά τα ερωτήματα και για το μέλλον, για το ενδεχόμενο πώλησης, αποχώρησης, το γηπεδικό και ασφαλώς την εποχή του Ράφα Μπενίτεθ. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο μελανά σημεία. Πιθανότατα θα ακούσουμε αρκετά πράγματα. Το θέμα είναι αν ο κόσμος του Παναθηναϊκού πειστεί από τα λόγια του Γιάννη Αλαφούζου και αν ο κόσμος του Παναθηναϊκού επιστρέψει στο γήπεδο και γεφυρωθεί αυτό το πολύ μεγάλο χάσμα που υπάρχει.