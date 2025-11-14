Ο Γιάννης Αλαφούζος ετοιμάζεται να μιλήσει αναλυτικά για το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού, σε μια εκτενή συνέντευξη που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η συνέντευξη αυτή ακολουθεί τη δέσμευση που είχε κάνει κατά την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ, όπου είχε προαναγγείλει ότι σύντομα θα τοποθετηθεί δημόσια για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα.

Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού θα αναφερθεί εκτενώς σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν τον σύλλογο. Η συνέντευξη θα μεταδοθεί την Κυριακή (16/11) στις 21:30 από τον ΣΚΑΪ Hybrid, ενώ μετά το τέλος του «The Voice» θα προβληθεί και στον ΣΚΑΪ.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ανοικτή συζήτηση με – επιλεγμένους από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός – αθλητικούς δημοσιογράφους της χώρας, στην οποία ο Γιάννης Αλαφούζος θα τοποθετηθεί για όλα τα «καυτά» ζητήματα του Παναθηναϊκού. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πάνος Βόγλης.