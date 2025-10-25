Ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε την επανεμφάνιση του μετά από χρόνια σε παρουσίαση προπονητή του Παναθηναϊκού, χαρακτήρισε ηγέτη τον Ράφα Μπενίτεθ, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Φράνκο Μπαλντίνι και προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου για όλα τα θέματα που αφορούν τους Πράσινους.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Ο Παναθηναϊκός προχωράει μπροστά με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η σημερινή μέρα δεν είναι μία νέα αρχή. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναβάθμιση. Υποδεχόμαστε τον κ. Μπενίτεθ, έναν από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο αναγέννησης του Παναθηναϊκού.

Κορυφώνεται με το νέο γήπεδο στο κέντρο της Αθήνας. Ένα γήπεδο που δεν είναι μία νέα έδρα αλλά έναν πυλώνα ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή και το μέλλον του συλλόγου. Αντάξιο της ιστορίας και των φιλοδοξιών της ομάδας. Καλοσωρίζουμε τον κ. Μπαλντίνι ως σύμβουλο ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Ο κ. Μπαλντίνι είναι μία προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία στο διεθνές ποδόσφαιρο. Έχει υπηρετήσει με επιτυχία Ρόμα, Τότεναμ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η εμπειρία, το κύρος και η στρατηγική σκέψη θα συμβάλλουν στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει η ομάδα μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κόντη. Έναν εξαιρετικό προπονητή και άνθρωπο που στάθηκε για άλλη μία φορά στο πλευρό της ομάδας. Ευχαριστώ και τον Γιάννη Παπαδημητρίου για τα 2,5 χρόνια για όσα προσέφερε. Με την έλευση του νέου προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία και στοχεύει ψηλότερα από ποτέ, εκεί που του αξίζει να βρίσκεται, στην κορυφή. Ο κ. Μπενίτεθ έχει αφήσει αποτύπωμα σε κάθε σταθμό της καριέρας.

Δεν είναι απλά ο νέος προπονητής της ομάδας αλλά είναι ένας ηγέτης που γνωρίζει πως να εμπνέει και να καθοδηγεί μία ομάδα. Γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα την αγωνία κάθε οπαδού του Παναθηναϊκού να δει την ομάδα ψηλότερα από ποτέ. Με την ίδια επιθυμία και πάθος έχω από την πρώτη μέρα που ανέλαβα και εγώ και ελπίζω να έχω και στο μέλλον. Ξέρω ότι θέλετε να πούμε πολλά για το παρελθόν και το παρόν και θα πούμε πολλά περισσότερα σε λίγες εβδομάδες. Για το παρελθόν και το παρόν αλλά το μέλλον ανήκει στον Παναθηναϊκό».