Ο Τάσος Μπακασέτας δεν συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, καθώς έχει πάρει άδεια. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αποδεσμεύτηκε νωρίτερα από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα λόγω της αποβολής του στο ματς με τη Σκωτία, και ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να του δώσει επιπλέον χρόνο ξεκούρασης ώστε να «γεμίσει μπαταρίες».

Οι υπόλοιποι παίκτες μπήκαν ξανά σε κανονικούς ρυθμούς μετά το τριήμερο ρεπό και δούλεψαν σε πρόγραμμα φυσικής κατάστασης.

Απόντες ήταν οι διεθνείς (Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι), ο Κυριακόπουλος έκανε θεραπεία, ενώ οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες και Κώτσιρας προπονήθηκαν ατομικά.