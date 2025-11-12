Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπλήρωσε πέντε αγώνες ως προπονητής του Παναθηναϊκού, στην προσπάθειά του να επαναφέρει το «τριφύλλι», στις ένδοξες εποχές του. Ο Ισπανός τεχνικός έχει θέσει ως στόχο, πρώτο να μάθει καλά τους παίκτες του, ενώ έπειτα θα τους μεταλαμπαδεύσει την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία, όπως άλλωστε έκανε σε κάθε ομάδα που έχει προπονήσει. Παρόλα αυτά, η εκκίνησή του στον πάγκο των «πράσινων», είναι μία από τις καλύτερες της… καριέρας του!

Ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ

Από την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Ράφα έχει βρεθεί σε πέντε αγώνες του «τριφυλλιού». Όλα ξεκίνησαν στην αναμέτρηση εναντίον του Αστέρα AKTOR, όπου η ομάδα του 65χρονου κόουτς επικράτησε με σκορ 2-0. Έπειτα ακολούθησε η εκτός έδρας νίκη επί του Ατρομήτου (2-1), για να έρθει το ματς με τον Βόλο και η μοναδική ήττα του Μπενίτεθ, έως τώρα, στην Ελλάδα (1-0).

Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια θα επικρατήσει της Μάλμε στη Σουηδία (1-0), ενώ στον πιο πρόσφατο αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ, οι παίκτες του Ράφα πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους σε ντέρμπι, για τη σεζόν 2025-26, με σκορ 2-1.

🚨 Rafa Benitez’s record since becoming manager of Panathinaikos: ✅ 2-0 win vs Asteras Tripolis ✅ 2-1 win vs Atromitos ❌ 1-0 loss vs NFC Volos ✅ 1-0 win vs Malmö ✅ 2-1 win vs PAOK Four wins from five matches and last weekend, they beat PAOK, who were top of the Greek… pic.twitter.com/SWH1iAMH5c — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 11, 2025

Απολογισμός για τον τεχνικό από τη Μαδρίτη, τέσσερις νίκες και μία ήττα σε πέντε αγώνες, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Η επίδοση αυτή, στις πρώτες πέντε αναμετρήσεις, αποτελεί την πέμπτη καλύτερη του Μπενίτεθ στην καριέρα του. Ξεπέρασε τόσο την εκκίνηση της θητείας του στην Τσέλσι (δύο νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και μία ήττα), όσο και αυτή στη Λίβερπουλ (δύο νίκες, ισάριθμες ήττες και μία ισοπαλία).

Το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του Ισπανού

Εκτός από τους δύο αγγλικούς συλλόγους που προαναφέραμε, η επίδοση του Ράφα με τον Παναθηναϊκό, ξεπέρασε εξίσου εκείνη με τη Νιούκαστλ (τρεις ήττες, μία ισοπαλία και μία νίκη), με την Ίντερ (δύο νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και μία ήττα) και την πιο πρόσφατη με τη Θέλτα (τρεις ήττες, μία νίκη και μία ισοπαλία).

Ωστόσο, υπάρχουν και τέσσερις περιπτώσεις που ο τεχνικός από τη Μαδρίτη, τα πήγε καλύτερα από ότι με τον Παναθηναϊκό. Την καλύτερη εκκίνησή του σε σύλλογο, την πραγματοποίησε με τη Νάπολι, όπου στους πρώτους πέντε αγώνες μετρούσε ισάριθμες νίκες. Ακολουθεί η θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, που είχε πανηγυρίσει τέσσερις φορές τη νίκη και είχε μείνει μία φορά στην ισοπαλία, σε πέντε αναμετρήσεις, επίδοση που την επανέλαβε και στην Έβερτον.

Τέλος, υπάρχει και η εκκίνηση του με τη Βαλένθια, την ομάδα που «έφτιαξε» το όνομά του. Με τις «νυχτερίδες», ο 65χρονος παρέμεινε αήττητος στα πέντε πρώτα ματς, μετρώντας τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες.

Συμπέρασμα

Ο Ράφα Μπενίτεθ δείχνει ότι έχει τα «εργαλεία» να ξανακάνει τον Παναθηναϊκό υπολογίσιμη δύναμη, και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Με μία εκκίνηση που ξεπερνά ακόμα και τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του, ο Ισπανός τεχνικός έχει αποδείξει ότι η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία μπορεί να φέρει άμεσα αποτελέσματα, ανεξαρτήτως της ομάδας ή του πρωταθλήματος. Αν συνεχίσει με αυτή την πορεία, το μέλλον του «τριφυλλιού» δείχνει πιο ελπιδοφόρο από ποτέ και ο ίδιος ο Ισπανός, μπορεί να «γράψει» ιστορία στους «πράσινους», όπως λίγοι προπονητές πριν από αυτόν!