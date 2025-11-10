Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 2-1 στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι ρεπόρτερ των δύο ομάδων, Νίκος Τζουάννης για το «Τριφύλλι» και Στέλιος Στεργιάδης για τον «Δικέφαλλο του Βορρά», μία μέρα μετά τον αγώνα ανέλυσαν τον μεγάλο αγώνα της Λεωφόρου, που είδε τους «Πράσινους» να παίρνουν μια σημαντική νίκη για την συνέχεια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Δείτε την ανάλυση του μεγάλου ντέρμπι