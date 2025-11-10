Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 2-1 στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι ρεπόρτερ των δύο ομάδων, Νίκος Τζουάννης για το «Τριφύλλι» και Στέλιος Στεργιάδης για τον «Δικέφαλλο του Βορρά», μία μέρα μετά τον αγώνα ανέλυσαν τον μεγάλο αγώνα της Λεωφόρου, που είδε τους «Πράσινους» να παίρνουν μια σημαντική νίκη για την συνέχεια του ελληνικού πρωταθλήματος.
ΕuroLeague: Προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό λόγω οικονομικών παραβάσεων
Η EuroLeague ανακοίνωσε ότι επέβαλε προσωρινή απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό λόγω οικονομικών παραβάσεων. Το μέτρο τίθεται σε άμεση εφαρμογή, ενώ η διαδικασία για την τελική απόφαση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν μπορεί να προχωρήσει σε προσθήκες παικτών ή προπονητών ούτε να τους δηλώσει επίσημα στη διοργάνωση, μέχρι […]
Νέα σύσκεψη στον Άρη – Τί αποφάσισαν Ρέγες και Χιμένεθ
Η συζήτηση των δύο Ισπανών πριν τη σημερινή προπόνηση και οι πρωτοβουλίες που θα πάρει ο τεχνικός διευθυντής
Το «παγωμένο ψαλιδάκι»: Το καταπληκτικό γκολ που μπήκε στον Καναδά την ώρα… χιονοθύελλας
Ονομάστηκε «icicle kick» – το εκπληκτικό bicycle kick που έκλεψε τις εντυπώσεις στον τελικό του Καναδικού Πρωταθλήματος. Ο αγώνας, που διεξήχθη μέσα σε χιονοθύελλα στην Οτάβα με θερμοκρασία στους -8°C, είχε τα πάντα και προσέφερε θέαμα με τον πιο… καναδέζικο τρόπο. Η ομάδα της Οτάβα, Atletico Ottawa, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της – […]
Μεγάλη αλλαγή στην Ατλέτικο Μαδρίτης: Η ομάδα αποκτά νέο ιδιοκτήτη από τις ΗΠΑ
Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία Apollo Sports Capital, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον σύλλογο. Οι απερχόμενοι μεγαλομέτοχοι, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ και Ενρίκε Θερέθο, θα διατηρήσουν μειοψηφικό ποσοστό και θα συνεχίσουν για ένα μεταβατικό διάστημα στις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του […]
Σάλος στη Μπαρτσελόνα: Έρευνα για την απρόσμενη επίσκεψη του Μέσι στο Καμπ Νόου
Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στο νέο «Καμπ Νόου», το γήπεδο που τον ανέδειξε σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στα social media, εκφράζοντας την επιθυμία να επιστρέψει στο γήπεδο όχι μόνο για να πει αντίο, αλλά για να ζήσει ξανά τη μαγεία […]