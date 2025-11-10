Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία Apollo Sports Capital, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον σύλλογο. Οι απερχόμενοι μεγαλομέτοχοι, Μιγκέλ Άνχελ Χιλ και Ενρίκε Θερέθο, θα διατηρήσουν μειοψηφικό ποσοστό και θα συνεχίσουν για ένα μεταβατικό διάστημα στις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Apollo Sports Capital σκοπεύει να διοχετεύσει επιπλέον κεφάλαια τόσο για την ενίσχυση της ομάδας στο αγωνιστικό σκέλος όσο και για την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του φιλόδοξου προγράμματος «Ciudad del Deporte» γύρω από το γήπεδο «Μετροπολιτάνο». Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυχώρου αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, με στόχο την αναβάθμιση της περιοχής και την εμπλουτισμένη εμπειρία των φιλάθλων.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Χιλ τόνισε ότι η επιλογή της Apollo Sports Capital εξασφαλίζει συνέχιση της στρατηγικής ανάπτυξης της ομάδας, σεβόμενη την ιστορία και την ταυτότητα του συλλόγου. «Η νέα φάση θα βασιστεί στο μοντέλο που οδήγησε την πρόοδό μας τα τελευταία χρόνια», δήλωσε. Παράλληλα, ο Ρόμπερτ Τζιβόν εκ μέρους της Apollo επισήμανε την τιμή της εταιρείας να επενδύσει σε έναν σύλλογο με πάνω από 120 χρόνια ιστορίας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για στήριξη τόσο της ομάδας όσο και της τοπικής κοινότητας μέσω της ανάπτυξης του «Ciudad del Deporte».

Η συμφωνία αναμένεται να φέρει νέα δυναμική στην Ατλέτικο, συνδυάζοντας την παράδοση του συλλόγου με τη στρατηγική επένδυση που στοχεύει σε βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλες τις δραστηριότητες.