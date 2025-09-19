Όπως αναφέρουν ισπανικά μέσα, η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει νέους ιδιοκτήτες. Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες του ισπανικού συλλόγου βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση του πλειοψηφικού «πακέτου μετοχών» της ομάδας, στην αμερικανική εταιρεία Apollo Global Management.

Η Apollo Global Management, είναι αμερικανική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που επενδύει κυρίως σε εναλλακτικά τέτοια στοιχεία. Η εταιρεία από το 2025 είχε υπό τη διαχείριση της, περιουσιακά στοιχεία ύψους 840 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 392 δισεκατομμυρίων δολαρίων επενδυμένων σε πιστώσεις. Επενδύει χρήματα για λογαριασμό συνταξιοδοτικών ταμείων, χρηματοοικονομικών κληροδοτημάτων και κρατικών επενδυτικών ταμείων, καθώς και άλλων θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών.

Η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει τον έλεγχο της ομάδας στην Apollo μέσω της αγοράς μετοχών που κατέχουν ο διευθύνων σύμβουλος των «ροχιμπλάνκος», Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαρίν και ο πρόεδρος Ενρίκε Θερέθο, ενώ ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνονται και ποσοστά του επενδυτικού fund Ares Management. Περίπου το 70% του συλλόγου της Μαδρίτης, ανήκει στην εταιρεία Atletico Holco, των Χιλ Μαριν, Θερέθο και την Ares Management, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στον όμιλο ναυτιλίας και ενέργειας Quantum Pacific.

Ενδέχεται αρχικά, η αμερικανική εταιρεία να μην αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών, αλλά εκτιμάται ότι θα τη διασφαλίσει σε δεύτερη φάση της συμφωνίας. Η αξία της Ατλέτικο Μαδρίτης κοστολογείται στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη συμφωνία να μην έχει «κλείσει» ακόμα. Η Apollo έχει εξασφαλίσει περίοδο αποκλειστικότητας τριών μηνών για τις διαπραγματεύσεις, που λήγει στα μέσα Οκτωβρίου.

Ο ισπανικός σύλλογος έχει κάνει γνωστό, πως χρειάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ευρώ, για επενδύσεις στο ρόστερ και για την ανάπτυξη αθλητικών και ψυχαγωγικών έργων γύρω από το γήπεδο «Μετροπολιτάνο». Από την πλευρά της, η αμερικανική εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει επενδυτικό «όχημα», ύψους πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για τον χώρο του αθλητισμού. Σύμφωνα με την Pwc, η αγορά παγκόσμιων αθλητικών χορηγιών, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 115 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και θα ξεπεράσει τα 160 δισεκατομμύρια το 2030.