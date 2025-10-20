Άτυχος στάθηκε ο Ντιέγκο Φορλάν, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια αγώνα πανεπιστημιακού πρωταθλήματος, όπου αγωνίζεται με την ομάδα της Ολντ Μπόις στην κατηγορία άνω των 40 ετών.
Ο βετεράνος Ουρουγουανός επιθετικός συγκρούστηκε δυνατά με αντίπαλο, με αποτέλεσμα να υποστεί τρία σπασμένα πλευρά και μερικό κάταγμα στον θώρακα. Ο Φορλάν μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους, ωστόσο η κατάστασή του θεωρείται καλή και αναμένεται να λάβει εξιτήριο την Τρίτη (21/10).
Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ουρουγουάης, ο πρώην άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κρατά καμία κακία προς τον παίκτη με τον οποίο συγκρούστηκε, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ήθος του. Υπενθυμίζεται ότι ο Φορλάν έχει αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο και τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το τένις στη χώρα του.
⚽️ 2 goles, 3 costillas rotas!!!
Salió caro el clásico para @DiegoForlan7.
Jugando en la + 40 entre Old Boys y Old Christians salió lesionado.
Se fracturó tres costillas y tuvo un golpe fuerte en el pulmón. Ganaron 4-1, pero se fue lesionado el ex delantero de la Selección. pic.twitter.com/zMJFOAsEqe
— BUYSAN (@Buysan) October 18, 2025