Άτυχος στάθηκε ο Ντιέγκο Φορλάν, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια αγώνα πανεπιστημιακού πρωταθλήματος, όπου αγωνίζεται με την ομάδα της Ολντ Μπόις στην κατηγορία άνω των 40 ετών.

Ο βετεράνος Ουρουγουανός επιθετικός συγκρούστηκε δυνατά με αντίπαλο, με αποτέλεσμα να υποστεί τρία σπασμένα πλευρά και μερικό κάταγμα στον θώρακα. Ο Φορλάν μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους, ωστόσο η κατάστασή του θεωρείται καλή και αναμένεται να λάβει εξιτήριο την Τρίτη (21/10).

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ουρουγουάης, ο πρώην άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κρατά καμία κακία προς τον παίκτη με τον οποίο συγκρούστηκε, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ήθος του. Υπενθυμίζεται ότι ο Φορλάν έχει αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο και τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το τένις στη χώρα του.